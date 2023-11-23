В Instagram появилась функция загрузки Reels

Instagram разрешил скачивать Reels

Раньше ролики нельзя было загружать – только хранить в приложении Instagram, чтобы просмотреть их позже.

Однако на загруженных Reels будет отображаться водяной знак с названием аккаунта автора видео – такой же, как у TikTok.

Фото – techcrunch.com

Пользователи могут нажать кнопку "Поделиться" и выбрать функцию загрузки, чтобы сохранить ролик.

Впрочем, можно будет отключить загрузку для своих роликов, чтобы другие аккаунты не могли это делать. Для этого нужно зайти в "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Ролики и ремиксы" и нажать на переключатель "Разрешить людям загружать ваши ролики".

Если в Reels используется лицензионная музыка, ролик загрузится без звука. Аудиодорожка сохраняется только если звук в видео – оригинальный.

В июне компания начала предоставлять возможность скачивать ролики Reels пользователям в США, а сейчас она расширяет эту функцию для пользователей по всему миру.

Meta планирует сделать платные версии Instagram и Facebook без рекламы

Компания Meta планирует создать платные версии Facebook и Instagram, у которых не будет рекламы.

Отсутствие рекламы может помочь Meta избежать проблем с цифровым законодательством ЕС и снизить беспокойство европейских регуляторов относительно конфиденциальности.

При этом бесплатная версия с рекламой в Европе тоже будет работать. Пока неизвестно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания их выпустит.