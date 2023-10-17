Срок действия электронных рецептов на некоторые препараты увеличен — МОЗ Украины

Погасить электронный рецепт можно в аптеке, работающей с электронной системой здравоохранения.
Электронные рецепты будут действительны дольше
Срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, увеличился на 60 дней.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Теперь е-рецепты будут действительны в течение 90 дней. Раньше этот срок составлял 30 дней.
В то же время срок действия е-рецептов на наркотические препараты остается таким же – 10 дней.
Электронные рецепты на лекарства, подлежащие реимбурсации (возмещению стоимости) или отпускаемые на льготных условиях, и экстемпоральные лекарственные средства (изготовленные в аптеке) будут действовать также без изменений – в течение 30 дней.
Как отмечают в Минздраве, погасить электронный рецепт можно в аптеке, работающей с электронной системой здравоохранения.
Узнать, где конкретно, можно по электронной карте мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту по ссылке .
Наркотические лекарства можно получить только по е-рецепту
Напомним, с 13 октября наркотические лекарства можно получить только по е-рецепту.
Бумажный рецепт больше действовать не будет, сообщили в Министерстве здравоохранения.
В ведомстве отметили, что электронный рецепт на наркотические лекарства, обычно используемые для обезболивания пациентов с тяжелыми заболеваниями, был введен в ноябре 2022 года.
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