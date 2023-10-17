Срок действия электронных рецептов на некоторые препараты увеличен — МОЗ Украины
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Срок действия электронных рецептов на некоторые препараты увеличен — МОЗ Украины

Министерство здравоохранения Украины
Лекарства
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Погасить электронный рецепт можно в аптеке, работающей с электронной системой здравоохранения.

Электронные рецепты будут действительны дольше

Срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, увеличился на 60 дней.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Теперь е-рецепты будут действительны в течение 90 дней. Раньше этот срок составлял 30 дней.

Это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт, выписанный на курс лечения до 90 дней, – отметили в Минздраве.

В то же время срок действия е-рецептов на наркотические препараты остается таким же – 10 дней.

Электронные рецепты на лекарства, подлежащие реимбурсации (возмещению стоимости) или отпускаемые на льготных условиях, и экстемпоральные лекарственные средства (изготовленные в аптеке) будут действовать также без изменений – в течение 30 дней.

Как отмечают в Минздраве, погасить электронный рецепт можно в аптеке, работающей с электронной системой здравоохранения.

Узнать, где конкретно, можно по электронной карте мест отпуска лекарственных средств по е-рецепту по ссылке .

Наркотические лекарства можно получить только по е-рецепту

Напомним, с 13 октября наркотические лекарства можно получить только по е-рецепту.

Бумажный рецепт больше действовать не будет, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что электронный рецепт на наркотические лекарства, обычно используемые для обезболивания пациентов с тяжелыми заболеваниями, был введен в ноябре 2022 года.

Для пациента е-рецепт – удобная опция, поскольку не нужно постоянно посещать врача для получения бумажного рецепта. Его электронный аналог можно получить и дистанционно. За почти год электронный рецепт доказал свою эффективность и удобство. Большинство пациентов и врачей за это время выбирали именно е-рецепт, а не бумажный, – говорят в Минздраве.

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