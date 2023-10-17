Термін дії електронних рецептів на деякі препарати збільшено — МОЗ України

Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.

Електронні рецепти будуть дійсними довше

Термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, збільшився на 60 днів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Відтепер е-рецепти будуть дійсними протягом 90 днів. Раніше цей строк складав 30 днів.

Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів, – зазначили у МОЗ. Поширити

Водночас термін дії е-рецептів на наркотичні препарати залишається таким самим – 10 днів.

Електронні рецепти на ліки, котрі підлягають реімбурсації (відшкодуванню вартості) або відпускаються на пільгових умовах, та екстемпоральні лікарські засоби (виготовлені в аптеці) діятимуть також без змін – протягом 30 днів.

Як зауважують у МОЗ, погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.

Дізнатися, де конкретно, можна по електронній карті місць відпуску лікарських засобів за е-рецептом за посиланням.

Наркотичні ліки можна отримати лише за е-рецептом

Нагадаємо, з 13 жовтня наркотичні ліки можна отримати лише за е-рецептом.

Паперовий рецепт більше діяти не буде, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві зазначили, що електронний рецепт на наркотичні ліки, які зазвичай використовуються для знеболення пацієнтів із важкими захворюваннями, запровадили у листопаді 2022 року.