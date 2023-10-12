США должны готовиться одновременно воевать против России и Китая — Reuters

США должны готовиться к варианту одновременного ведения войны против России и Китая и модернизировать свою армию, ядерный арсенал и усиливать действующие альянсы.
Что известно об угрозе одновременной войны США против России и Китая
По информации издания, подобные выводы были сделаны представителями двухпартийной комиссии в Конгрессе США.
Доклад комиссии был создан на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины и роста напряжения в отношениях с Китаем из-за конфликта вокруг Тайваня.
По словам одного из американских чиновников, принимавшего участие в подготовке доклада, в настоящее время разведка США не комментирует информацию о вероятном сотрудничестве России и Китая в производстве ядерного оружия.
Доклад критикует нынешнюю стратегию национальной безопасности США, которая предусматривает победу в одном из конфликтов и сдерживание другого.
При неопределенной позиции Конгресса такая стратегия нуждается в огромных объемах средств.
Доклад контрастирует с позицией президента США Джо Байдена, что нынешнего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединенных сил России и Китая.
Как в Конгрессе обозначают угрозу со стороны России и Китая
В 2022 году Конгресс создал группу из шести демократов и шести республиканцев для оценки угроз США и рекомендаций по изменениям в обычных и ядерных силах США.
Китайская и российская угрозы станут острыми в 2027-2035 годах, поэтому решение необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова, говорится в 145-страничном докладе.
В докладе говорится, что начавшаяся в 2010 году и оценивавшаяся в 2017 году в 400 миллиардов долларов до 2046 года 30-летняя программа модернизации ядерного оружия США должна быть полностью профинансирована для модернизации всех боеголовок, систем доставки и инфраструктуры.
США также должны продлить срок службы подлодок с баллистическими ракетами и разместить больше тактического ядерного оружия в Азии и Европе.
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