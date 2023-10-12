США мають готуватись одночасно воювати проти Росії та Китаю — Reuters

США мають готуватись до варіанту одночасного ведення війни проти Росії та Китаю і модернізувати власну армію, ядерний арсенал та посилювати чинні альянси.

Що відомо про загрозу одночасної війни США проти Росії та Китаю

За інформацією видання, такі висновки були зроблені представниками двопартійної комісії у Конгресі США.

Доповідь комісії була створена на тлі розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України та зростання напруги у відносинах з Китаєм через конфлікт навколо Тайваня.

За словами одного з американських високопосадовців, який приймав участь у підготовці доповіді, наразі розвідка США не коментує інформацію щодо ймовірної співпраці Росії та Китаю у виробництві ядерної зброї.

Ми стурбовані... Між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн, - зазначив високопосадовець у коментарі журналістам видання. Поширити

Доповідь критикує нинішню стратегію нацбезпеки США, яка передбачає перемогу в одному з конфліктів і стримування іншого.

За невизначеної позиції Конгресу така стратегія потребує величезних обсягів коштів.

Доповідь контрастує з позицією президента США Джо Байдена про те, що нинішнього ядерного арсеналу США достатньо для стримування об'єднаних сил Росії та Китаю.

Сполучені Штати і їх союзники повинні бути готові стримати і перемогти обох супротивників одночасно. Міжнародний порядок, очолюваний США, і цінності, які він відстоює, знаходяться під загрозою з боку авторитарних режимів Китаю і Росії, - йдеться у доповіді. Поширити

Як у Конгресі позначають загрозу з боку Росії та Китаю

У 2022 році Конгрес створив групу з шести демократів та шести республіканців для оцінки загроз США та рекомендацій щодо змін у звичайних та ядерних силах США.

Китайська і російська загрози стануть гострими в 2027-2035 роках, тому "рішення необхідно приймати зараз, щоб нація була готова", йдеться в 145-сторінковій доповіді.

У доповіді говориться, що 30-річна програма модернізації ядерної зброї США, яка почалася в 2010 році і оцінювалася в 2017 році в 400 мільярдів доларів до 2046 року, повинна бути повністю профінансована для модернізації всіх боєголовок, систем доставки та інфраструктури.

США також повинні продовжити термін служби підводних човнів з балістичними ракетами та розмістити більше тактичної ядерної зброї в Азії та Європі.