Стала известна дата проведения Третьего мирного саммита по Украине

Цель встречи на Мальте в конце октября – заручиться максимально широкой международной поддержкой мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского.
На Мальте пройдет Третий мирный саммит
На Мальте пройдет Третий мирный саммит по Украине с так называемым Глобальным Югом. Встреча состоится 28 и 29 октября.
Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.
Цель встречи на Мальте – заручиться "максимально широкой международной поддержкой" плана президента Владимира Зеленского и предложенной им "формулой мира".
Партнеры стремятся достичь прогресса на уровне советников безопасности по привлечению стран Юга к украинской позиции, прежде чем состоится встреча на высшем уровне.
Прошедший мирный саммит по Украине прошел 5 и 6 августа в Саудовской Аравии. Главной темой встречи стала украинская формула мира.
Данную формулу поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии. А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.
На встречу в Джидде были приглашены представители более 40 стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику и Китай.
Зеленский напомнил об украинской "формуле мира"
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 сентября, призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".
Глава государства напомнил, что в прошлом году сначала на Генассамблее, а впоследствии – на саммите "Группы двадцати" представил в общих чертах украинскую "формулу мира" как путь завершения войны России против Украины.
Зеленский добавил, что "формулу мира" поддержали полностью или частично более 140 государств и международных организаций, а ее положения могут стать основой прекращения других мировых конфликтов.
Он также отверг любые "теневые договоренности" с Россией, напомнив о примере предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе.
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