Стала известна дата проведения Третьего мирного саммита по Украине

На Мальте пройдет Третий мирный саммит

На Мальте пройдет Третий мирный саммит по Украине с так называемым Глобальным Югом. Встреча состоится 28 и 29 октября.

Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.

Цель встречи на Мальте – заручиться "максимально широкой международной поддержкой" плана президента Владимира Зеленского и предложенной им "формулой мира".

Переговоры на Мальте продолжат наращивать темп по созданию более широкой и масштабной поддержки мирных усилий под руководством Украины перед намеченным Глобальным мирным саммитом, – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Мальты. Поделиться

Партнеры стремятся достичь прогресса на уровне советников безопасности по привлечению стран Юга к украинской позиции, прежде чем состоится встреча на высшем уровне.

Прошедший мирный саммит по Украине прошел 5 и 6 августа в Саудовской Аравии. Главной темой встречи стала украинская формула мира.

Данную формулу поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии. А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

На встречу в Джидде были приглашены представители более 40 стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику и Китай.

Зеленский напомнил об украинской "формуле мира"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 19 сентября, призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".

Глава государства напомнил, что в прошлом году сначала на Генассамблее, а впоследствии – на саммите "Группы двадцати" представил в общих чертах украинскую "формулу мира" как путь завершения войны России против Украины.

За последний год "формула мира" стала основой обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Поделиться

Зеленский добавил, что "формулу мира" поддержали полностью или частично более 140 государств и международных организаций, а ее положения могут стать основой прекращения других мировых конфликтов.

Мы положили начало формату встреч между советниками по национальной безопасности и дипломатическими представителями. В Хиросиме, Копенгагене и Джидде прошли важные переговоры и консультации по имплементации "формулы мира". И мы готовим Всемирный саммит мира. Я приглашаю всех вас – всех, кто не терпит никакой агрессии – к совместной подготовке саммита. Поделиться

Он также отверг любые "теневые договоренности" с Россией, напомнив о примере предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе.