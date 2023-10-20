Стала відома дата проведення Третього мирного саміту щодо України

На Мальті пройде Третій мирний саміт

На Мальті пройде Третій мирний саміт щодо України з так званим Глобальним Півднем. Зустріч відбудеться 28 і 29 жовтня.

Про це повідомляє авторитетне видання Bloomberg.

Мета зустрічі на Мальті – заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" плану президента Володимира Зеленського і запропонованою ним “формулою миру”.

Переговори на Мальті продовжать нарощувати темп зі створення ширшої та масштабнішої підтримки мирних зусиль під проводом України перед наміченим Глобальним мирним самітом, – йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Мальти. Поширити

Партнери прагнуть досягти прогресу на рівні безпекових радників щодо залучення країн Півдня до української позиції, перш ніж відбудеться зустріч на вищому рівні.

Минулий мирний саміт по Україні пройшов 5 та 6 серпня у Саудівській Аравії. Головною темою зустрічі стала українська формула миру.

Цю формулу підтримали Великобританія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії. А також до обговорення реалізації української формули світу вже приєдналися 63 країни на рівні послів.

На зустріч у Джідді було запрошено представників понад 40 країн, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику та Китай.

Зеленський нагадав про українську "формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку 19 вересня, закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".

Голова держави нагадав, що минулого року спершу на Генасамблеї, а згодом – на саміті "Групи двадцяти" представив у загальних рисах українську "формулу миру" як шлях завершення війни Росії проти України.

За останній рік "формула миру" стала основою для оновлення існуючої архітектури безпеки. Тепер ми можемо повернути до життя Статут ООН і гарантувати повну силу світового порядку, заснованого на правилах. Поширити

Зеленський додав, що "формулу миру" підтримали повністю або частково понад 140 держав і міжнародних організацій, а її положення можуть стати основою припинення інших світових конфліктів.

Ми започаткували формат зустрічей між радниками з національної безпеки та дипломатичними представниками. У Хіросімі, Копенгагені та Джидді відбулися важливі переговори та консультації щодо імплементації "формули миру". І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас – всіх, хто не терпить жодної агресії – до спільної підготовки саміту. Поширити

Він також відкинув будь-які "тіньові домовленості" з Росією, нагадавши про приклад ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, який загинув в авіакатастрофі.