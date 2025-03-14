Starbucks представил новый дизайн стаканов от художника украинского происхождения Миши Тютюника

Starbucks выпустит новую коллекцию стаканов в рамках программы Starbucks Artist Collaboration в сотрудничестве с художником украинского происхождения Мишей Тютюником.

Украинец по происхождению Тютюник разработал дизайн стаканов Starbucks

Его дизайн для Starbucks напоминает о взаимосвязанности всего живого, говорят в компании. Он использует яркие цвета, абстракции и многослойные композиции.

Стаканы для Starbucks

Какие стаканы выпустят:

«Городская жизнь» (стакан для холодных напитков на 710 мл) — иллюстрирует постепенно погружающийся под воду город, символизируя влияние изменений климата.

«Природный лес» (керамическая термочашка на 355 мл) — напоминает об ответственности за окружающую среду и вдохновленная связью коренных народов с природой

Небо (нержавеющая термочашка на 473 мл) — символизирует гармонию между людьми, природой и небом, с птицами как олицетворением мира и цветами как символом возрождения.

Коллекции будут доступны в выбранных магазинах Starbucks в США этой весной.

Миша Тютюник — художник, муралист и иллюстратор украинского происхождения, который сейчас живет и работает в Нью-Йорке.

В своих работах Тютюнник исследует связь человека с природой и социальные проблемы, их можно увидеть на стенах Бронкса, Нью-Джерси и Филадельфии в США, а также в Киеве, Броварах и Запорожье.