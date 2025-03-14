Starbucks представил новый дизайн стаканов от художника украинского происхождения Миши Тютюника
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Starbucks представил новый дизайн стаканов от художника украинского происхождения Миши Тютюника

Тютюник
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Источник:  Starbucks

Starbucks выпустит новую коллекцию стаканов в рамках программы Starbucks Artist Collaboration в сотрудничестве с художником украинского происхождения Мишей Тютюником.

Главные тезисы

  • Starbucks представил новую коллекцию стаканов в сотрудничестве с украинским художником Мишей Тютюником.
  • Дизайн стаканов включает в себя яркие цвета, абстракции и многослойные композиции, символизирующие связь между людьми, природой и небом.
  • Коллекция включает стаканы с мотивами «Городская жизнь», «Природный лес» и «Небо», напоминающими о важности бережного отношения к окружающей среде.

Украинец по происхождению Тютюник разработал дизайн стаканов Starbucks

Его дизайн для Starbucks напоминает о взаимосвязанности всего живого, говорят в компании. Он использует яркие цвета, абстракции и многослойные композиции.

Стаканы для Starbucks

Какие стаканы выпустят:

  • «Городская жизнь» (стакан для холодных напитков на 710 мл) — иллюстрирует постепенно погружающийся под воду город, символизируя влияние изменений климата.

  • «Природный лес» (керамическая термочашка на 355 мл) — напоминает об ответственности за окружающую среду и вдохновленная связью коренных народов с природой

  • Небо (нержавеющая термочашка на 473 мл) — символизирует гармонию между людьми, природой и небом, с птицами как олицетворением мира и цветами как символом возрождения.

Коллекции будут доступны в выбранных магазинах Starbucks в США этой весной.

Миша Тютюник — художник, муралист и иллюстратор украинского происхождения, который сейчас живет и работает в Нью-Йорке.

В своих работах Тютюнник исследует связь человека с природой и социальные проблемы, их можно увидеть на стенах Бронкса, Нью-Джерси и Филадельфии в США, а также в Киеве, Броварах и Запорожье.

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