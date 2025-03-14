Starbucks представив новий дизайн стаканів від митця українського походження Міши Тютюника

Starbucks випустить нову колекцію стаканів у межах програми Starbucks Artist Collaboration у співпраці з художником українського походження Мішею Тютюником.
Головні тези:
- Starbucks представив нову колекцію стаканів у співпраці з українським художником Мішею Тютюником.
- Дизайн стаканів включає яскраві кольори, абстракції й багатошарові композиції, які символізують зв'язок між людьми, природою та небом.
- Колекція включає стакани з різними мотивами, такими як «Міське життя», «Природний ліс» та «Небо», які нагадують про важливість дбайливого ставлення до довкілля.
Українець за походженням Тютюник розробив дизайн стаканів Starbucks
Його дизайн для Starbucks нагадує про взаємопов’язаність усього живого, кажуть в компанії. Він використовує яскраві кольори, абстракції й багатошарові композиції.
Які стакани випустять:
«Міське життя» (стакан для холодних напоїв на 710 мл) — ілюструє місто, що поступово занурюється під воду, символізуючи вплив змін клімату
«Природний ліс» (керамічна термочашка на 355 мл) — нагадує про відповідальність за довкілля та натхненна зв’язком корінних народів із природою
«Небо» (нержавіюча термочашка на 473 мл) — символізує гармонію між людьми, природою та небом, із птахами як уособленням миру та квітами як символом відродження
Колекція буде доступна у вибраних магазинах Starbucks у США цієї весни.
Міша Тютюник — художник, мураліст й ілюстратор українського походження, який зараз живе і працює в Нью-Йорку.
У своїх роботах Тютюник досліджує зв’язок людини з природою і соціальні проблеми, їх можна побачити на стінах Бронкса, Нью-Джерсі й Філадельфії у США, а також у Києві, Броварах і Запоріжжі.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-