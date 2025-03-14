Starbucks представив новий дизайн стаканів від митця українського походження Міши Тютюника

Starbucks випустить нову колекцію стаканів у межах програми Starbucks Artist Collaboration у співпраці з художником українського походження Мішею Тютюником.

Українець за походженням Тютюник розробив дизайн стаканів Starbucks

Його дизайн для Starbucks нагадує про взаємопов’язаність усього живого, кажуть в компанії. Він використовує яскраві кольори, абстракції й багатошарові композиції.

Стакани для Starbucks

Які стакани випустять:

«Міське життя» (стакан для холодних напоїв на 710 мл) — ілюструє місто, що поступово занурюється під воду, символізуючи вплив змін клімату

«Природний ліс» (керамічна термочашка на 355 мл) — нагадує про відповідальність за довкілля та натхненна зв’язком корінних народів із природою

«Небо» (нержавіюча термочашка на 473 мл) — символізує гармонію між людьми, природою та небом, із птахами як уособленням миру та квітами як символом відродження

Колекція буде доступна у вибраних магазинах Starbucks у США цієї весни.

Міша Тютюник — художник, мураліст й ілюстратор українського походження, який зараз живе і працює в Нью-Йорку.

У своїх роботах Тютюник досліджує зв’язок людини з природою і соціальні проблеми, їх можна побачити на стінах Бронкса, Нью-Джерсі й Філадельфії у США, а також у Києві, Броварах і Запоріжжі.