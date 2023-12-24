Стрелкова готовят к участию в президентских выборах в РФ

Бывшего офицера ФСБ РФ и боевика созданных Россией на Донбассе псевдореспублика Игоря Стрелкова (Гиркина) хотят выдвинуть кандидатом в президенты РФ.

Что известно о вероятном участии Стрелкова в президентских выборах в РФ

Российские издания сообщают, что выдвижение Стрелкова для участия в президентских выборах в РФ поддержала инициативная группа из 556 человек при необходимых 500 подписях.

При этом протоколы в поддержку Стрелкова подписывались без нотариуса, который должен заверять подписи.

Все завтра, сегодня с нотариусом не вышло, завтра заверим. Сегодня, к сожалению, не получилось, – объяснила супруга заключенного Кремлем террориста Мирослава Регинская. Поделиться

Организаторы предвыборного штаба Стрелкова рассказали, что четыре нотариуса, с которыми у инициативной группы была договоренность по оформлению подписей, отказались от участия в съезде, сообщал проект SOTAvision.

Представители инициативной группы также предложили отправить недостающие документы по телеграммам.

Представители Центризбиркома РФ на собрании "никак не показывали своего присутствия - маловероятно, что они смогут принять такие документы".

Что известно о возможности Стрелкова участвовать в выборах

Игорь Стрелков (Гиркин) с июля находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму. Формальным поводом для дела послужили два поста в телеграмм-канале Стрелкова, которые касались оккупированного Крыма и выплат военнослужащим из ОРДО. 14 декабря Мосгорсуд начал рассматривать дело Стрелкова.

В середине ноября Стрелков попросил своих соратников начать кампанию по его выдвижению в качестве кандидата в президенты РФ.

В начале декабря находящийся в российском СИЗО Гиркин заявил, что боится повторить судьбу экслидера "ПВК Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе.