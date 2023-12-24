Стрєлкова готують до участі у президентських виборах в РФ

Колишнього офіцера ФСБ РФ та бойовика створених Росією на Донбасі псевдореспублік Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) хочуть висунути кандидатом у президенти РФ.

Що відомо про ймовірну участь Стрєлкова у президентських виборах в РФ

Російські видання повідомляють, що висунення Стрєлкова для участі у президентських виборах в РФ підтримала ініціативна група з 556 осіб за необхідних 500 підписів.

При цьому протоколи на підтримку Стрєлкова підписували без нотаріуса, який має завіряти підписи.

Все завтра, сьогодні з нотаріусом не вийшло, завтра завіримо. Сьогодні, на жаль, не вийшло, - пояснила дружина ув’язненого Кремлем терориста Мирослава Регінська. Поширити

Організатори передвиборчого штабу Стрєлкова розповіли, що чотири нотаріуси, з якими в ініціативної групи була домовленість для оформлення підписів, відмовилися від участі у з'їзді, повідомляв проєкт SOTAvision.

Представники ініціативної групи також запропонували надіслати відсутні документи через телеграм.

Представники Центрвиборчкому РФ на зборах "ніяк не показували своєї присутності – малоймовірно, що вони зможуть прийняти такі документи".

Що відомо про змогу Стрелкова брати участь у виборах

Ігор Стрєлков (Гіркін) з липня перебуває в СІЗО у справі про публічні заклики до екстремізму. Формальним приводом для справи послугували два пости в телеграм-каналі Стрєлкова, що стосувалися окупованого Криму і виплат військовослужбовцям з ОРДО. 14 грудня Мосміськсуд почав розглядати справу Стрєлкова.

У середині листопада Стрєлков попросив своїх соратників почати кампанію з його висунення як кандидата в президенти РФ.

На початку грудня Гіркін, який перебуває в російському СІЗО, заявив, що боїться повторити долю екслідера "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі.