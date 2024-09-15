Существование крупнейшего ботанического сада в Украине оказалось под угрозой
Категория
Украина
Дата публикации

Существование крупнейшего ботанического сада в Украине оказалось под угрозой

Ботанический сад им. М. Гришко в Киеве
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Источник:  The Guardian

Самый большой ботанический сад в Украине им. Николая Гришко в Киеве оказался на грани катастрофы в результате атак преступной армии РФ по энергообъектам.

Главные тезисы

  • Преступная армия РФ атаковала энергообъекты, угрожая существованию крупнейшего ботанического сада в Украине им. Николая Гришко.
  • 13 тыс. редких видов растений оказались под угрозой из-за отключения электроэнергии и нехватки отопления, что негативно сказывается на тропических растениях.
  • Необходимо заменить старые здания новыми с лучшей теплоизоляцией для сохранения уникальных коллекций растений и предотвращения потерь в условиях войны.
  • Уникальные образцы орхидей и других тропических растений страдают от отсутствия резервного питания и разрушений в результате обстрелов.
  • Ботаническому саду необходима поддержка и улучшение инфраструктуры для обеспечения выживания и безопасности растений в условиях военных действий.

Что известно об угрозе существованию крупнейшего ботанического сада в Украине из-за атак армии РФ по энергетике

Отмечается, что около 13 тыс. редких видов деревьев, цветов и других растений оказались под угрозой гибели зимой из-за ударов преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

По словам сотрудницы ботанического сада Жанны Ярославской, в период отключения света на территории ботсада используют печь на дровах для поддержания требуемой температуры.

Зимой мы делаем это круглосуточно. Нашим растениям требуется постоянная температура. Они не любят ни холода, ни жары, — объясняет Ярославская.

Самый большой ботанический сад в Украине оказался под угрозой исчезновения
Тропические растения в киевском ботаническом саду им. Николая Гришко

Как растения в ботаническом саду переживают тяжелые условия войны и обстрелы со стороны армии РФ

По ее словам, минимальная температура для коллекции бромелиевых из Америки должна быть 10 °C.

В худшем случае, мы потеряем большую часть нашей коллекции, — предупреждает руководитель отдела тропических и субтропических растений Роман Иванников.

В частности, уникальные образцы орхидей растут в оранжерее ботанического сада. В прошлом году здесь было установлено три тепловых насоса для поддержания температуры на уровне 20-22 °C.

Однако в ботаническом саду отсутствует резервное питание на случай продолжительных отключений света.

Ботанический сад также пострадал в результате обстрелов российских окупантов. Время от времени падающие обломки разбивают стекло в теплицах. Взрывные волны также сместили кусок стены и повалили краснокнижные растения.

По словам Ярославской, следует заменить старые здания новыми, которые лучше будут сохранять тепло.

В настоящее время цель состоит в том, чтобы сад и его 4 тыс. тропических и субтропических растений пережили будущую зиму.

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