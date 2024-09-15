Самый большой ботанический сад в Украине им. Николая Гришко в Киеве оказался на грани катастрофы в результате атак преступной армии РФ по энергообъектам.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ атаковала энергообъекты, угрожая существованию крупнейшего ботанического сада в Украине им. Николая Гришко.
- 13 тыс. редких видов растений оказались под угрозой из-за отключения электроэнергии и нехватки отопления, что негативно сказывается на тропических растениях.
- Необходимо заменить старые здания новыми с лучшей теплоизоляцией для сохранения уникальных коллекций растений и предотвращения потерь в условиях войны.
- Уникальные образцы орхидей и других тропических растений страдают от отсутствия резервного питания и разрушений в результате обстрелов.
- Ботаническому саду необходима поддержка и улучшение инфраструктуры для обеспечения выживания и безопасности растений в условиях военных действий.
Что известно об угрозе существованию крупнейшего ботанического сада в Украине из-за атак армии РФ по энергетике
Отмечается, что около 13 тыс. редких видов деревьев, цветов и других растений оказались под угрозой гибели зимой из-за ударов преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.
По словам сотрудницы ботанического сада Жанны Ярославской, в период отключения света на территории ботсада используют печь на дровах для поддержания требуемой температуры.
Как растения в ботаническом саду переживают тяжелые условия войны и обстрелы со стороны армии РФ
По ее словам, минимальная температура для коллекции бромелиевых из Америки должна быть 10 °C.
В частности, уникальные образцы орхидей растут в оранжерее ботанического сада. В прошлом году здесь было установлено три тепловых насоса для поддержания температуры на уровне 20-22 °C.
Однако в ботаническом саду отсутствует резервное питание на случай продолжительных отключений света.
Ботанический сад также пострадал в результате обстрелов российских окупантов. Время от времени падающие обломки разбивают стекло в теплицах. Взрывные волны также сместили кусок стены и повалили краснокнижные растения.
По словам Ярославской, следует заменить старые здания новыми, которые лучше будут сохранять тепло.
В настоящее время цель состоит в том, чтобы сад и его 4 тыс. тропических и субтропических растений пережили будущую зиму.
Больше по теме
- Категория
- Пресс-релизы
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-