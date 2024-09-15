Найбільший ботанічний сад в Україні ім. Миколи Гришка в Києві опинився на межі катастрофи внаслідок атак злочинної армії РФ по енергооб'єктах.
Головні тези:
- Злочинна армія РФ атакувала енергетичні об'єкти, загрожуючи існуванню найбільшого ботанічного саду в Україні.
- 13 тисяч рідкісних видів рослин опинились під загрозою через відключення електроенергії та нестачу опалення.
- Тропічні рослини потребують постійної температури, що ускладнює їх утримання під час відключень світла.
- Ботанічний сад також страждає від обстрілів, що призводять до руйнування будівель та знищення рослин.
- Необхідно замінити старі будівлі на нові, які забезпечать кращу теплоізоляцію для збереження унікальних колекцій рослин
Що відомо про загрозу існуванню найбільшого ботанічного саду в Україні через атаки армії РФ по енергетиці
Зазначається, що близько 13 тис рідкісних видів дерев, квітів та інших рослин опинились під загрозою загибелі взимку через удари злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.
За словами співробітниці ботанічного саду Жанни Ярославської, у період відключення світла на території ботсаду використовують піч на дровах для підтримки необхідної температури.
Як рослини у ботанічному саду переживають важкі умови війни та обстріли з боку армії РФ
За її словами, мінімальна температура для колекції бромелієвих з Америки має складати 10 °C.
Зокрема, унікальні зразки орхідей ростуть в оранжереї ботанічного саду. Минулого року тут було встановлено три теплові насоси для підтримання температури на рівні 20-22 °C.
Однак у ботанічному саді відсутнє резервне живлення на випадок тривалих відключень світла.
Ботанічний сад також постраждав внаслідок обстрілів російських окупантів. Час від часу уламки, що падають, розбивають скло в теплицях. Вибухові хвилі також змістили шматок стіни і повалили червонокнижні рослини.
За словами Ярославської, слід замінити старі будівлі на нові, які краще зберігатимуть тепло.
Наразі мета полягає в тому, щоб сад і його 4 тис тропічних і субтропічних рослин пережили майбутню зиму.
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