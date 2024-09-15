Найбільший ботанічний сад в Україні ім. Миколи Гришка в Києві опинився на межі катастрофи внаслідок атак злочинної армії РФ по енергооб'єктах.

Що відомо про загрозу існуванню найбільшого ботанічного саду в Україні через атаки армії РФ по енергетиці

Зазначається, що близько 13 тис рідкісних видів дерев, квітів та інших рослин опинились під загрозою загибелі взимку через удари злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні.

За словами співробітниці ботанічного саду Жанни Ярославської, у період відключення світла на території ботсаду використовують піч на дровах для підтримки необхідної температури.

Взимку ми робимо це цілодобово. Нашим рослинам потрібна постійна температура. Вони не люблять ні холоду, ні спеки, — пояснює Ярославська. Поширити

Тропічні рослини у києвському ботанічному саду ім. Миколи Гришка

Як рослини у ботанічному саду переживають важкі умови війни та обстріли з боку армії РФ

За її словами, мінімальна температура для колекції бромелієвих з Америки має складати 10 °C.

У гіршому випадку ми втратимо більшу частину нашої колекції, — попереджає керівник відділу тропічних і субтропічних рослин Роман Іванніков. Поширити

Зокрема, унікальні зразки орхідей ростуть в оранжереї ботанічного саду. Минулого року тут було встановлено три теплові насоси для підтримання температури на рівні 20-22 °C.

Однак у ботанічному саді відсутнє резервне живлення на випадок тривалих відключень світла.

Ботанічний сад також постраждав внаслідок обстрілів російських окупантів. Час від часу уламки, що падають, розбивають скло в теплицях. Вибухові хвилі також змістили шматок стіни і повалили червонокнижні рослини.

За словами Ярославської, слід замінити старі будівлі на нові, які краще зберігатимуть тепло.

Наразі мета полягає в тому, щоб сад і його 4 тис тропічних і субтропічних рослин пережили майбутню зиму.