У центрі Києва незаконно знесли історичну Садибу Зеленських — фото

На вулиці Кониського, що знаходиться у центрі столиці, без жодного дозволу знесли Садибу Зеленських. Що важливо розуміти, це історична будівля, яку існувала понад 130 років.
Головні тези:
- Історична Садиба Зеленських, яка буда збудована у 1890 році, незаконно знесена у центрі Києва.
- Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини КМДА обурені цією ситуацією та вимагають покарання для організаторів злочину.
- Кримінальне провадження розпочато за фактом умисного незаконного знищення об'єкта культурної спадщини за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України.
У КМДА закликали поліцію відреагувати на злочин
З заявою з цього приводу виступив Департамент охорони культурної спадщини КМДА.
Представники столичної влади назвали це “шокуючою ситуацією”.
Окрім того, у КМДА закликали правоохоронні органи надати свою оцінку ситуації, що склалася, а також зробити все можливе, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.
Садиба Зеленських мала стати культурною пам’яткою
Що важливо розуміти, лише кілька днів тому громадська організація "Спадщина Київ" подала до департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі на вул. Кониського, 22 статусу пам'ятки.
У КМДА наголошують, що вказаний крок є частиною підписаного раніше з Департаментом охорони культурної спадщини плану дій щодо реалізації петиції №12870 "Зберегти історичну садибу Зеленських", яка була підтримана міським головою.
Поліція Києва уже офіційно підтвердила, що за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин).
Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі вилучена.
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