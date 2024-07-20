У центрі Києва незаконно знесли історичну Садибу Зеленських — фото

На вулиці Кониського, що знаходиться у центрі столиці, без жодного дозволу знесли Садибу Зеленських. Що важливо розуміти, це історична будівля, яку існувала понад 130 років.

У КМДА закликали поліцію відреагувати на злочин

З заявою з цього приводу виступив Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Представники столичної влади назвали це “шокуючою ситуацією”.

Фото: facebook.com/docskmda

Те, що наразі відбувається — зухвале та цинічне самоуправство! Міська влада та Департамент охорони культурної спадщини обурені ситуацією, що сталася. Керівник Департаменту охорони культурної спадщини, представники благоустрою, міської влади, громадських організацій, мешканці оперативно прибули на місце подій, — йдеться в офіційній заяві департаменту. Поширити

Фото: facebook.com/docskmda

Окрім того, у КМДА закликали правоохоронні органи надати свою оцінку ситуації, що склалася, а також зробити все можливе, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.

Садиба Зеленських мала стати культурною пам’яткою

Що важливо розуміти, лише кілька днів тому громадська організація "Спадщина Київ" подала до департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння будівлі на вул. Кониського, 22 статусу пам'ятки.

У КМДА наголошують, що вказаний крок є частиною підписаного раніше з Департаментом охорони культурної спадщини плану дій щодо реалізації петиції №12870 "Зберегти історичну садибу Зеленських", яка була підтримана міським головою.

Фото: facebook.com/docskmda

Поліція Києва уже офіційно підтвердила, що за вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України (Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин).

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі вилучена.