На Київщині знайшли частини касетних боєприпасів після атаки РФ на Україну

Поліцейські Київщини попереджають мешканців області про небезпечні знахідки після чергового російського обстрілу України 12 червня.

У Київській області виявили небезпечні касетні суббоєприпаси

Як зазначається, ці боєприпаси дуже небезпечні, вони можуть здетонувати від найменшого руху, тому людей просять не наближатися до них і викликати рятувальників.

Поліція закликає людей не підходити до місць падіння уламків збитих протиповітряною обороною цілей.

Нацполіція опублікувала фото касетних боєприпасів і заблюреного фрагменту ракети. Ймовірно, це крилата Х-101, яку запускає стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.

Х-101 — це крилата ракета класу «повітря — земля», яку запускають бомбардувальники Ту-95. Дальність її польоту — близько 5 000 км. Вага бойової частини — до 960 кілограмів.

Також поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Вказано, що фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.

Обстріл РФ України 12 червня

Вночі 12 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА.

Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала столиця України. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Повітряні сили повідомили, що усього було запущено окупантами 30 засобів повітряного нападу.

Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракет Х-101/Х-555;

24 ударних БпЛА типу "Shahed". Не вдалося збити 1 балістичну ракета "Іскандер-М", яку випустили із ТОТ Криму.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.