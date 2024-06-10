Внаслідок атаки РФ по Харкову зросла кількість постраждалих

10 червня близько 17.30 російські терористи скинули на Харків три керованих авіабомби. Станом на 19.36 відомо про 8 поранених.
Головні тези:
- Унаслідок атаки РФ на Харків зросла кількість постраждалих: відомо про 8 поранених.
- Внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова постраждали 8 людей.
- За інформацією Олега Синєгубова, пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки під час атаки російських терористів.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов також уточнив деякі деталі щодо атаки, вказавши на три КАБи, які скинула авіація РФ.
- Олег Синєгубов повідомив, що в результаті удару авіабомбами попередньо відомо про 6 постраждалих містян.
У Харкові вже 8 постраждалих внаслідок російського удару КАБами
У Харкові з-під завалів будинку деблокували чоловіка. Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах міста постраждали 8 людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Росія знову бомбила Харків: що відомо
О 17.38 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про “прильот” на околиці міста, у районі житлової забудови. Попередньо інформації про поранених не було.
О 18.02 Терехов уточнив, що відомо про три КАБи, які авіація РФ скинула на Харків.
Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці.
О 18.14 стало відомо про “прильот” у Київському районі міста.
Пізніше, о 18.13, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару авіабомбами постраждало 6 містян.
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