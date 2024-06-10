Внаслідок атаки РФ по Харкову зросла кількість постраждалих

10 червня близько 17.30 російські терористи скинули на Харків три керованих авіабомби. Станом на 19.36 відомо про 8 поранених.

У Харкові вже 8 постраждалих внаслідок російського удару КАБами

У Харкові з-під завалів будинку деблокували чоловіка. Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах міста постраждали 8 людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Щойно деблокували з-під завалів будинку чоловіка, медики госпіталізували його до лікарні. Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

За інформацією Синєгубова, пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації. Поширити

Росія знову бомбила Харків: що відомо

О 17.38 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про “прильот” на околиці міста, у районі житлової забудови. Попередньо інформації про поранених не було.

О 18.02 Терехов уточнив, що відомо про три КАБи, які авіація РФ скинула на Харків.

Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці.

О 18.14 стало відомо про “прильот” у Київському районі міста.

На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби. Поширити

Пізніше, о 18.13, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару авіабомбами постраждало 6 містян.