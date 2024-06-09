Авіація РФ скинула КАБ на житлову забудову Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула КАБ на житлову забудову Харкова

Ігор Терехов
Удар по Харкову

9 червня російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання в житлову забудову міста.

Головні тези:

  • У результаті авіаудару було зафіксовано пошкодження у житлових забудовах, інформація про постраждалих уточнюється.
  • Російські війська також атакували інші населені пункти Харківської області, що призвело до руйнувань інфраструктури та поранень серед місцевих мешканців.
  • Атаки окупантів включають в себе не лише авіаційні бомбардування, а й обстріли з безпілотників, що призводить до загибелі мирного населення.
  • Ситуація на сході України залишається напруженою через напади російських окупаційних військ та постійні погрози влади РФ щодо України.

Армія РФ вдарила по житлових забудовах Харкова

Близько 17:15 місцеві Telegram-канали написали про вибухи в Харкові. Вже о 17:45 мер Харкова розповів, що в місті зафіксували "приліт" в районі приватної житлової забудови.

Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мера Харкова

Водночас очільник Харківської ОВА уточнив, що удар було завдано КАБом. Після влучання, за його словами, виникла пожежа.

В результаті удару РФ пошкоджено приватні будинки та транспорт.

Армія РФ завдала авіаудару по Харківщині

Російські окупаційні війська продовжують наступати на півночі Харківської області та обстрілювати прифронтові населені пункти. 

8 червня росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби на село Хотімля Старосалтівської територіальної громади, інформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

Унаслідок російського авіаудару одна людина дістала травми, несумісні з життям, ще одну місцеву жительку доправили до лікарні. У населеному пункті зруйновано будівлю навчального закладу, пошкоджено приватні житлові будинки та магазин.

Росіяни напередодні атакували безпілотником цивільний автомобіль у Козачій Лопані — двоє жінок постраждали. У Куп’янську дістав поранення чоловік, пошкоджено чотири приватні будинки. У селі Івано-Шийчене внаслідок вибуху боєприпасу загинув місцевий житель. У Сеньково через обстріли армії РФ пошкоджено приватний будинок.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військові РФ обстріляли Донеччину. Загинула людина, троє поранених
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула жінка
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
рятувальник
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ з артилерії обстріляла Херсонщину — є загиблі
Харківська обласна прокуратура
Херсон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?