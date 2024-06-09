Авіація РФ скинула КАБ на житлову забудову Харкова

Армія РФ вдарила по житлових забудовах Харкова

Близько 17:15 місцеві Telegram-канали написали про вибухи в Харкові. Вже о 17:45 мер Харкова розповів, що в місті зафіксували "приліт" в районі приватної житлової забудови.

Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється. Ігор Терехов Мера Харкова

Водночас очільник Харківської ОВА уточнив, що удар було завдано КАБом. Після влучання, за його словами, виникла пожежа.

В результаті удару РФ пошкоджено приватні будинки та транспорт.

Армія РФ завдала авіаудару по Харківщині

Російські окупаційні війська продовжують наступати на півночі Харківської області та обстрілювати прифронтові населені пункти.

8 червня росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби на село Хотімля Старосалтівської територіальної громади, інформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

Унаслідок російського авіаудару одна людина дістала травми, несумісні з життям, ще одну місцеву жительку доправили до лікарні. У населеному пункті зруйновано будівлю навчального закладу, пошкоджено приватні житлові будинки та магазин.

Росіяни напередодні атакували безпілотником цивільний автомобіль у Козачій Лопані — двоє жінок постраждали. У Куп’янську дістав поранення чоловік, пошкоджено чотири приватні будинки. У селі Івано-Шийчене внаслідок вибуху боєприпасу загинув місцевий житель. У Сеньково через обстріли армії РФ пошкоджено приватний будинок.