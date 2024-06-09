Авіація РФ скинула КАБ на житлову забудову Харкова

9 червня російські війська атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання в житлову забудову міста.
Головні тези:
- У результаті авіаудару було зафіксовано пошкодження у житлових забудовах, інформація про постраждалих уточнюється.
- Російські війська також атакували інші населені пункти Харківської області, що призвело до руйнувань інфраструктури та поранень серед місцевих мешканців.
- Атаки окупантів включають в себе не лише авіаційні бомбардування, а й обстріли з безпілотників, що призводить до загибелі мирного населення.
- Ситуація на сході України залишається напруженою через напади російських окупаційних військ та постійні погрози влади РФ щодо України.
Армія РФ вдарила по житлових забудовах Харкова
Близько 17:15 місцеві Telegram-канали написали про вибухи в Харкові. Вже о 17:45 мер Харкова розповів, що в місті зафіксували "приліт" в районі приватної житлової забудови.
Водночас очільник Харківської ОВА уточнив, що удар було завдано КАБом. Після влучання, за його словами, виникла пожежа.
В результаті удару РФ пошкоджено приватні будинки та транспорт.
Армія РФ завдала авіаудару по Харківщині
Російські окупаційні війська продовжують наступати на півночі Харківської області та обстрілювати прифронтові населені пункти.
8 червня росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби на село Хотімля Старосалтівської територіальної громади, інформує Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.
Унаслідок російського авіаудару одна людина дістала травми, несумісні з життям, ще одну місцеву жительку доправили до лікарні. У населеному пункті зруйновано будівлю навчального закладу, пошкоджено приватні житлові будинки та магазин.
Росіяни напередодні атакували безпілотником цивільний автомобіль у Козачій Лопані — двоє жінок постраждали. У Куп’янську дістав поранення чоловік, пошкоджено чотири приватні будинки. У селі Івано-Шийчене внаслідок вибуху боєприпасу загинув місцевий житель. У Сеньково через обстріли армії РФ пошкоджено приватний будинок.
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