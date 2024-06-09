Авиация РФ сбросила КАБ на жилую застройку Харькова

9 июня российские войска атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Зафиксировано попадание в жилую застройку города.
Главные тезисы
- Нападения российских оккупационных войск на востоке Украины оставляют мирное население в постоянной угрозе и вызывают разрушения инфраструктуры.
- В результате авиаудара по Харьковщине один человек погиб, другой получил тяжелые травмы. Населенные пункты подверглись атакам из беспилотников, что усугубило ситуацию.
- Беспрецедентные действия армии РФ вызвали возмущение и осуждение со стороны международного сообщества, требующего прекращения военных действий на востоке Украины.
- Ситуация в Харькове и на востоке Украины остается критической из-за наступлений российских войск, угроз со стороны РФ и постоянных страхов местных жителей.
Армия РФ ударила по жилым застройкам Харькова
Около 17.15 местные Telegram-каналы написали о взрывах в Харькове. Уже в 17.45 мэр Харькова рассказал, что в городе зафиксировали "прилет" в районе частной жилой застройки.
В то же время глава Харьковской ОВА уточнил, что удар был нанесен КАБом. После попадания, по его словам, возник пожар.
Армия РФ нанесла авиаудара по Харьковщине
Российские оккупационные войска продолжают наступать на севере Харьковской области и обстреливать прифронтовые населенные пункты.
8 июня россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы на село Хотимля Старосалтовской территориальной громады, сообщает Харьковская областная военная администрация в Telegram.
В результате российского авиаудара один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще одну местную жительницу доставили в больницу. В населенном пункте разрушены здания учебного заведения, повреждены частные жилые дома и магазин.
Россияне накануне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Казачьей Лопане – две женщины пострадали. В Купянске получил ранение мужчина, повреждены четыре частных дома. В селе Ивано-Шийченое в результате взрыва боеприпаса погиб местный житель. В Сеньково из-за обстрелов армии РФ поврежден частный дом.
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