Авиация РФ сбросила КАБ на жилую застройку Харькова

Армия РФ ударила по жилым застройкам Харькова

Около 17.15 местные Telegram-каналы написали о взрывах в Харькове. Уже в 17.45 мэр Харькова рассказал, что в городе зафиксировали "прилет" в районе частной жилой застройки.

Повреждены несколько домов. По поводу возможных жертв и пострадавших информация уточняется. Игорь Терехов Мэра Харькова

В то же время глава Харьковской ОВА уточнил, что удар был нанесен КАБом. После попадания, по его словам, возник пожар.

Армия РФ нанесла авиаудара по Харьковщине

Российские оккупационные войска продолжают наступать на севере Харьковской области и обстреливать прифронтовые населенные пункты.

8 июня россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы на село Хотимля Старосалтовской территориальной громады, сообщает Харьковская областная военная администрация в Telegram.

В результате российского авиаудара один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще одну местную жительницу доставили в больницу. В населенном пункте разрушены здания учебного заведения, повреждены частные жилые дома и магазин.

Россияне накануне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Казачьей Лопане – две женщины пострадали. В Купянске получил ранение мужчина, повреждены четыре частных дома. В селе Ивано-Шийченое в результате взрыва боеприпаса погиб местный житель. В Сеньково из-за обстрелов армии РФ поврежден частный дом.