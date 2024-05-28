Авіація РФ скинула КАБи на багатоповерхівки Торецька. Є загиблі та поранені

За даними слідства, удару трьома авіабомбами по Торецьку було завдано Росією о шостій годині вечора. Ворог обстріляв житловий квартал в центральній частині міста.
Росія бомбила Торецьк — є жертви
Російські окупанти 28 травня, завдали бомбового удару по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб (КАБ-250) по багатоповерхівках загинули 2 людини, ще 3 були поранені.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.
В облпрокуратурі поінформували, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали місцевий мешканець та його дружина. Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років.
Постраждалі були госпіталізовані, зараз їм надають допомогу медики.
Було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Війська РФ обстріляли Торецьк
Щонайменше одна людина загинула і двоє дістали поранення внаслідок ударів РФ 4 лютого.
За словами голови ОВА, росіяни обстріляли місто з артилерії близько 13.00 — поцілили у житлову забудову.
Постраждалих доправили до найближчої лікарні для надання медичної допомоги.
Точні наслідки чергового ворожого обстрілу встановлюються.
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