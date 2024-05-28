Авіація РФ скинула КАБи на багатоповерхівки Торецька. Є загиблі та поранені

За даними слідства, удару трьома авіабомбами по Торецьку було завдано Росією о шостій годині вечора. Ворог обстріляв житловий квартал в центральній частині міста.

Росія бомбила Торецьк — є жертви

Російські окупанти 28 травня, завдали бомбового удару по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб (КАБ-250) по багатоповерхівках загинули 2 людини, ще 3 були поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства.

В облпрокуратурі поінформували, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали місцевий мешканець та його дружина. Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років.

Постраждалі були госпіталізовані, зараз їм надають допомогу медики.

Остаточна кількість загиблих встановлюється. Поширити

Було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війська РФ обстріляли Торецьк

Щонайменше одна людина загинула і двоє дістали поранення внаслідок ударів РФ 4 лютого.

За словами голови ОВА, росіяни обстріляли місто з артилерії близько 13.00 — поцілили у житлову забудову.

Постраждалих доправили до найближчої лікарні для надання медичної допомоги.

Точні наслідки чергового ворожого обстрілу встановлюються.