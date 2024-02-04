Війська РФ обстріляли Торецьк. Є загиблий та поранені

Війська РФ обстріляли Торецьк

Щонайменше одна людина загинула і двоє дістали поранення внаслідок сьогоднішніх ударів.

За словами голови ОВА, росіяни обстріляли місто з артилерії близько 13.00 — поцілили у житлову забудову.

Постраждалих доправили до найближчої лікарні для надання медичної допомоги.

Точні наслідки чергового ворожого обстрілу встановлюються.

Що відомо про наслідки обстрілу російськими окупантами Торецька та Авдіївки

За інформацією представників Офісу генпрокурора, близько 8 ранку російські військові злочинці вдарили з артилерії по Торецьку.

Внаслідок ворожого обстрілу на власному подвір’ї загинула жінка 67 років. У той же час на на проїжджій частині неподалік місцевої лікарні помер 74-річний місцевий житель.

Окрім цього російські військові злочинці обстріляли сели Північне поблизу Торецька та вбили 73-річного чоловіка і поранили ще одного 62-річного місцевого жителя.

Представники прокуратури зазначили, що ще через дві години окупаційна російськва армія влаштувала обстріл Авдіївки.

Снаряд влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 61-річний містянин, а його 56-річна дружина опинилася під завалами.