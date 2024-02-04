Войска РФ обстреляли Торецк. Есть погибший и раненые

Войска РФ обстреляли Торецк

По меньшей мере, один человек погиб и двое получили ранения в результате сегодняшних ударов.

По словам главы ОВА, россияне обстреляли город из артиллерии около 13.00 – попали в жилую застройку.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Точные последствия очередного вражеского обстрела устанавливаются.

Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Торецкого и Авдеевки

По информации представителей Офиса генпрокурора, около 8 утра российские военные преступники ударили из артиллерии по Торецку.

В результате вражеских обстрелов на собственном дворе погибла женщина 67 лет. В то же время на проезжей части недалеко от местной больницы скончался 74-летний местный житель.

Кроме этого, российские военные преступники обстреляли села Северное вблизи Торецкая и убили 73-летнего мужчину и ранили еще одного 62-летнего местного жителя.

Представители прокуратуры отметили, что спустя еще два часа оккупационная российская армия устроила обстрел Авдеевки.

Снаряд попал в частный дом, в результате чего погиб 61-летний горожанин, а его 56-летняя жена оказалась под завалами.