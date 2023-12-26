Армія РФ атакувала Торецьк та Авдіївку. Є загиблі та поранені

Злочинна армія РФ обстріляла Торецьк та Авдіївку на Донеччині і спричинила загибель щонайменше чотирьох цивільних осіб.

Що відомо про наслідки обстрілу російськими окупантами Торецька та Авдіївки

За інформацією представників Офісу генпрокурора, близько 8 ранку російські військові злочинці вдарили з артилерії по Торецьку.

Внаслідок ворожого обстрілу на власному подвір’ї загинула жінка 67 років.

У той же час на на проїжджій частині неподалік місцевої лікарні помер 74-річний місцевий житель.

Окрім цього російські військові злочинці обстріляли сели Північне поблизу Торецька та вбили 73-річного чоловіка і поранили ще одного 62-річного місцевого жителя.

Представники прокуратури зазначили, що ще через дві години окупаційна російськва армія влаштувала обстріл Авдіївки.

Снаряд влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 61-річний містянин, а його 56-річна дружина опинилася під завалами.

Після того, як потерпілій надали невідкладну медичну допомогу, її госпіталізували з відкритим переломом черепа та забоєм головного мозку, множинними осколковими пораненнями всього тіла. Наразі стан постраждалої оцінюють як важкий, - йдеться у повідомленні представників Офісу генпрокурора. Поширити

Зазначається, що російські військові злочинці також завдали удару по Костянтинівці.

Внаслідок ворожого обстрілу у власному будинку загинула 61-річна жінка після того, як уламки російського снаряда пробили їй грудну клітку та черевну порожнину.

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону. Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Що відомо про атаки армії РФ по інших регіонах

У Дніпропетровській області вдень, 26 грудня, оголошували повітряну тривогу.

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів.

Водночас Повітряні сили перед вибухами попереджали про те, що росіяни запустили у напрямку Дніпра дві ракети.

Пізніше представники командування Повітряних сил “Схід” повідомили про знищення двох керованих ракет злочинної армії РФ Х-59 на території Дніпропетровської області.