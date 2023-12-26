Армия РФ атаковала Торецк и Авдеевку. Есть погибшие и раненые

Преступная армия РФ обстреляла Торецк и Авдеевку в Донецкой области и повлекла гибель по меньшей мере четырех гражданских лиц.
Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Торецкого и Авдеевки
По информации представителей Офиса генпрокурора, около 8 утра российские военные преступники ударили из артиллерии по Торецку.
В результате вражеских обстрелов на собственном дворе погибла женщина 67 лет.
В то же время на проезжей части недалеко от местной больницы скончался 74-летний местный житель.
Кроме этого, российские военные преступники обстреляли села Северное вблизи Торецкая и убили 73-летнего мужчину и ранили еще одного 62-летнего местного жителя.
Представители прокуратуры отметили, что спустя еще два часа оккупационная российская армия устроила обстрел Авдеевки.
Снаряд попал в частный дом, в результате чего погиб 61-летний горожанин, а его 56-летняя жена оказалась под завалами.
Отмечается, что российские военные преступники также нанесли удар по Константиновке.
В результате вражеских обстрелов в собственном доме погибла 61-летняя женщина после того, как обломки российского снаряда пробили ей грудную клетку и брюшную полость.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона. Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Что известно об атаках армии РФ по другим регионам
В Днепропетровской области днем, 26 декабря, объявляли воздушную тревогу.
Местные жители сообщили о звуках взрывов.
В то же время, Воздушные силы перед взрывами предупреждали о том, что россияне запустили в направлении Днепра две ракеты.
Позже представители командования Воздушных сил "Восток" сообщили об уничтожении двух управляемых ракет преступной армии РФ Х-59. на территории Днепропетровской области.
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