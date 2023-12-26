Армия РФ атаковала Торецк и Авдеевку. Есть погибшие и раненые

Преступная армия РФ обстреляла Торецк и Авдеевку в Донецкой области и повлекла гибель по меньшей мере четырех гражданских лиц.

Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Торецкого и Авдеевки

По информации представителей Офиса генпрокурора, около 8 утра российские военные преступники ударили из артиллерии по Торецку.

В результате вражеских обстрелов на собственном дворе погибла женщина 67 лет.

В то же время на проезжей части недалеко от местной больницы скончался 74-летний местный житель.

Кроме этого, российские военные преступники обстреляли села Северное вблизи Торецкая и убили 73-летнего мужчину и ранили еще одного 62-летнего местного жителя.

Представители прокуратуры отметили, что спустя еще два часа оккупационная российская армия устроила обстрел Авдеевки.

Снаряд попал в частный дом, в результате чего погиб 61-летний горожанин, а его 56-летняя жена оказалась под завалами.

После того, как пострадавшей была оказана неотложная медицинская помощь, ее госпитализировали с открытым переломом черепа и ушибом головного мозга, множественными осколочными ранениями всего тела. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, - говорится в сообщении представителей Офиса генпрокурора. Поделиться

Отмечается, что российские военные преступники также нанесли удар по Константиновке.

В результате вражеских обстрелов в собственном доме погибла 61-летняя женщина после того, как обломки российского снаряда пробили ей грудную клетку и брюшную полость.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона. Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Что известно об атаках армии РФ по другим регионам

В Днепропетровской области днем, 26 декабря, объявляли воздушную тревогу.

Местные жители сообщили о звуках взрывов.

В то же время, Воздушные силы перед взрывами предупреждали о том, что россияне запустили в направлении Днепра две ракеты.

Позже представители командования Воздушных сил "Восток" сообщили об уничтожении двух управляемых ракет преступной армии РФ Х-59. на территории Днепропетровской области.