Армия РФ снова обстреляла Херсонщину. Есть пострадавшие

Российские войска продолжают жестокие обстрелы Херсонской области. 24 декабря террористическая армия РФ снова ударила по мирным населенным пунктам Белозерка и Камышаны.
Оккупанты обстреляли Белозерку и Камышаны
24 декабря российские войска произвели обстрел Белозерки, ранена женщина. Также второй день подряд армия РФ атакует с воздуха пригород Херсона – село Камышаны.
Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.
Сегодня под вражеским огнем была Белозерка. Есть пострадавшая – 36-летняя местная жительница. Женщина получила акубаротравму (контузию) от взрывной волны. Белозерчанке оказали помощь на месте.
Армия РФ обстреляла и Камышаны. У 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс.
За два дня сплошных обстрелов, как сообщает Херсонская МВА, в селе разрушены более 30 домов, а 3 – уничтожены до основания.
Армия РФ масштабно обстреляла Херсон
В ночь на 24 декабря российские террористы массированно обстреляли Херсон. В результате ударов пострадали девять человек, также есть погибшие.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
В результате попадания снаряда в жилой дом погибли пожилые супруги. Также спасатели деблокировали тело еще одного мужчины в другом здании.
Тело еще одной жертвы было деблокировано после попадания вражеского снаряда в многоэтажку.
Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, среди пострадавших также 54-летний херсонец, получивший контузию и ранение ноги. Он отказался от госпитализации.
Во время обстрелов были повреждены:
частные и многоквартирные дома;
учебное и медицинское учреждение;
объекты критической инфраструктуры;
автотранспорт.
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