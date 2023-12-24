Армия РФ снова обстреляла Херсонщину. Есть пострадавшие

Российские войска продолжают жестокие обстрелы Херсонской области. 24 декабря террористическая армия РФ снова ударила по мирным населенным пунктам Белозерка и Камышаны.

Оккупанты обстреляли Белозерку и Камышаны

24 декабря российские войска произвели обстрел Белозерки, ранена женщина. Также второй день подряд армия РФ атакует с воздуха пригород Херсона – село Камышаны.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

Сегодня под вражеским огнем была Белозерка. Есть пострадавшая – 36-летняя местная жительница. Женщина получила акубаротравму (контузию) от взрывной волны. Белозерчанке оказали помощь на месте.

Армия РФ обстреляла и Камышаны. У 70-летней женщины медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

За два дня сплошных обстрелов, как сообщает Херсонская МВА, в селе разрушены более 30 домов, а 3 – уничтожены до основания.

Армия РФ масштабно обстреляла Херсон

В ночь на 24 декабря российские террористы массированно обстреляли Херсон. В результате ударов пострадали девять человек, также есть погибшие.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством, – пишет пресс-служба. Поделиться

В результате попадания снаряда в жилой дом погибли пожилые супруги. Также спасатели деблокировали тело еще одного мужчины в другом здании.

Тело еще одной жертвы было деблокировано после попадания вражеского снаряда в многоэтажку.

Известно, что ранения получили девять горожан, среди них 15-летний ребенок, – пишет прокуратура. Поделиться

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, среди пострадавших также 54-летний херсонец, получивший контузию и ранение ноги. Он отказался от госпитализации.

Во время обстрелов были повреждены: