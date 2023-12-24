Армія РФ знову обстріляла Херсонщину. Є постраждалі

Російські війська продовжують жорстокі обстріли Херсонської області. 24 грудня терористична армія РФ знову вдарила по мирним населеним пунктам Білозерка і Комишани.
Окупанти обстріляли Білозерку і Комишани
24 грудня російські війська здійснили обстріл Білозерки, поранено жінку. Також другий день поспіль армія РФ атакує з повітря передмістя Херсона - село Комишани.
Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.
Сьогодні під ворожим вогнем була Білозерка. Є постраждала – 36-річна місцева жителька. Жінка отримала акубаротравму (контузію) від вибухової хвилі. Білозерчанці надали допомогу на місці.
Армія РФ обстріляла й Комишани. У 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.
За два дні суцільних обстрілів, як повідомляє Херсонська МВА, у селі зруйновано більше 30 будинків, а 3 – знищені вщент.
Армія РФ масштабно обстріляла Херсон
У ніч проти 24 грудня російські терористи масовано обстріляли Херсон. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, також є загиблі.
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Внаслідок влучання снаряда у житловий будинок загинуло літнє подружжя. Також рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка в іншій будівлі.
Тіло ще однієї жертви було деблоковано після влучання ворожого снаряду в багатоповерхівку.
Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, серед постраждалих також 54-річний херсонець, який отримав контузію та поранення ноги. Він відмовився від госпіталізації.
Під час обстрілів були пошкоджені:
приватні та багатоквартирні будинки;
навчальний та медичний заклад;
обʼєкти критичної інфраструктури;
автотранспорт.
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