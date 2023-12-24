Армія РФ знову обстріляла Херсонщину. Є постраждалі

Російські війська продовжують жорстокі обстріли Херсонської області. 24 грудня терористична армія РФ знову вдарила по мирним населеним пунктам Білозерка і Комишани.

Окупанти обстріляли Білозерку і Комишани

24 грудня російські війська здійснили обстріл Білозерки, поранено жінку. Також другий день поспіль армія РФ атакує з повітря передмістя Херсона - село Комишани.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

Сьогодні під ворожим вогнем була Білозерка. Є постраждала – 36-річна місцева жителька. Жінка отримала акубаротравму (контузію) від вибухової хвилі. Білозерчанці надали допомогу на місці.

Армія РФ обстріляла й Комишани. У 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

За два дні суцільних обстрілів, як повідомляє Херсонська МВА, у селі зруйновано більше 30 будинків, а 3 – знищені вщент.

Армія РФ масштабно обстріляла Херсон

У ніч проти 24 грудня російські терористи масовано обстріляли Херсон. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, також є загиблі.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством, – пише пресслужба. Поширити

Внаслідок влучання снаряда у житловий будинок загинуло літнє подружжя. Також рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка в іншій будівлі.

Тіло ще однієї жертви було деблоковано після влучання ворожого снаряду в багатоповерхівку.

Наразі відомо, що поранення отримали девʼять містян, серед них 15-річна дитина, – пише прокуратура. Поширити

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, серед постраждалих також 54-річний херсонець, який отримав контузію та поранення ноги. Він відмовився від госпіталізації.

Під час обстрілів були пошкоджені: