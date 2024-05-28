Авиация РФ сбросила КАБы на многоэтажки Торецка. Есть погибшие и раненые

По данным следствия, удар тремя авиабомбами по Торецку был нанесен Россией в шесть часов вечера. Враг обстрелял жилой квартал в центральной части города.
Россия бомбила Торецк — есть жертвы
Российские оккупанты 28 мая нанесли бомбовый удар по городу Торецк Донецкой области. В результате попадания управляемых авиационных бомб (КАБ-250) по многоэтажкам погибли 2 человека, еще 3 были ранены.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия.
В облпрокуратуре сообщили, что телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили местный житель и его жена. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет.
Пострадавшие были госпитализированы, сейчас им оказывают помощь медики.
Было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Войска РФ обстреляли Торецк
По меньшей мере, один человек погиб и двое получили ранения в результате ударов РФ 4 февраля.
По словам главы ОВА, россияне обстреляли город из артиллерии около 13.00 — попали в жилую застройку.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Точные последствия очередного вражеского обстрела устанавливаются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-