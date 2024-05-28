Авиация РФ сбросила КАБы на многоэтажки Торецка. Есть погибшие и раненые

По данным следствия, удар тремя авиабомбами по Торецку был нанесен Россией в шесть часов вечера. Враг обстрелял жилой квартал в центральной части города.

Россия бомбила Торецк — есть жертвы

Российские оккупанты 28 мая нанесли бомбовый удар по городу Торецк Донецкой области. В результате попадания управляемых авиационных бомб (КАБ-250) по многоэтажкам погибли 2 человека, еще 3 были ранены.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия.

В облпрокуратуре сообщили, что телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили местный житель и его жена. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет.

Пострадавшие были госпитализированы, сейчас им оказывают помощь медики.

Окончательное количество погибших устанавливается. Поделиться

Было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Войска РФ обстреляли Торецк

По меньшей мере, один человек погиб и двое получили ранения в результате ударов РФ 4 февраля.

По словам главы ОВА, россияне обстреляли город из артиллерии около 13.00 — попали в жилую застройку.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Точные последствия очередного вражеского обстрела устанавливаются.