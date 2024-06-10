В результате атаки РФ по Харькову возросло количество пострадавших

10 июня около 17.30 российские террористы сбросили на Харьков три управляемых авиабомбы. По состоянию на 19.36 известно о 8 раненых.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ по Харькову пострадали 8 человек, включая 5 мужчин и 3 женщин.
- Инцидент привел к повреждению 70 гаражей и 22 автомобилей.
- Медики госпитализировали шестерых пострадавших горожан после удара авиабомбами.
- Мер Харькова сообщил о трех управляемых авиабомбах, сброшенных на город российскими террористами.
- Атака привела к серьезным разрушениям в Киевском и Салтовском районах, где пострадали дома и гражданские строения.
В Харькове уже 8 пострадавших в результате российского удара КАБами
В Харькове из-под завалов дома деблокировали мужчину. Всего в результате обстрела КАБами в Киевском и Салтовском районах города пострадали 8 человек.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Россия снова бомбила Харьков: что известно
В 17.38 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" на окраине города, в районе жилой застройки. Предварительно информации о раненых не было.
В 18.02 Терехов уточнил, что известно о трех КАБах, которые авиация РФ сбросила на Харьков.
Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых. Места остальных попаданий обследуют специалисты.
В 18.14 стало известно о прилете в Киевском районе города.
Позже, в 18.13, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара авиабомбами пострадали 6 горожан.
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