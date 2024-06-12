В Киевской области нашли части кассетных боеприпасов после атаки РФ на Украину

Полицейские Киевщины предупреждают жителей области об опасных находках после очередного обстрела Украины 12 июня.

В Киевской области обнаружены опасные кассетные суббоеприпасы

Как отмечается, эти боеприпасы очень опасны, они могут сдетонировать от малейшего движения, поэтому людей просят не приближаться к ним и вызвать спасателей.

Полиция призывает людей не подходить к местам падения обломков сбитых противовоздушной обороной целей.

Нацполиция опубликовала фото кассетных боеприпасов и заблюренного фрагмента ракеты. Вероятно, это крылатая Х-101, которую запускает стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

Х-101 — это крылатая ракета класса «воздух — земля», которую запускают бомбардировщики Ту-95. Дальность ее полета — около 5 000 км. Вес боевой части — до 960 килограммов.

Также полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрела и немедленно информировать профильные службы при обнаружении подозрительных предметов: категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

Указано, что специалисты производят проверку и исследования на наличие подобных фрагментов.

Обстрел РФ Украины 12 июня

Ночью 12 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА.

Одной из основных целей ракетной атаки противника стала столица Украины. Воздушная тревога в Киеве длилась около 2 часов.

Воздушные силы сообщили, что всего было запущено оккупантами 30 средств воздушного нападения.

Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 крылатых ракет Х-101/Х-555;

24 ударных БпЛА типа "Shahed". Не удалось сбить 1 баллистическую ракету "Искандер-М", которую выпустили из ТОТ Крыма.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.