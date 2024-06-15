Битва за Київ. Воїн-розвідник "Цезар" поділився ексклюзивними подробицями

“Цезар” — один з воїнів-розвідників із “Кабульської Дев’ятки” та представник елітних спецпризначенців ГУР МО України. Він розповів західним журналістам про свій бойовий шлях, а також розкрив невідомі раніше факт доленосної битви за українську столицю.

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За словами “Цезаря”, він завжди усвідомлював, що повномасштабне вторгнення РФ в України є неминучим.

Кирило Буданов сказав нам не допустити захоплення Києва, бо якщо столицю України захоплять, війна буде закінчена. Ми всі розуміли, що якщо нас захоплять або оточать, у нас не буде жодного шансу залишитися живими, — розповідає воїн-розвідник. Поширити

“Цезар” згадує, що коли російські загарбники розпочали наступ на столицю, він та “Маркус”, а також ще один їхній побратим, який брав участь у Кабульській місії, вирушили до Броварів, міста на околиці столиці, щоб підготувати оборону проти 60-кілометрової колони російської військової техніки.

Як зазначає боєць, перший ворожий танк вдалося уразити на близькій відстані протитанковою зброєю, а решта колони — щонайменше три десятки транспортних засобів — вирішили панічно повернути назад.

Відео цього бою є вкрай популярним у мережі.

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Після того, як воїни-розвідники відкрили вогонь, виникнув справжній хаос, який сили ворога не змогли контролювати.

Згодом був вражений ще один російський танк ― цього разу один із тих, що були в кінці колони.

Що цікаво, решта танків відступили на максимальній швидкості, залишивши позаду дві палаючі машини та їхні екіпажі.