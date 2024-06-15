Битва за Київ. Воїн-розвідник "Цезар" поділився ексклюзивними подробицями
Категорія
Україна
Дата публікації

Битва за Київ. Воїн-розвідник "Цезар" поділився ексклюзивними подробицями

ГУР
ГУР

“Цезар” — один з воїнів-розвідників із “Кабульської Дев’ятки” та представник елітних спецпризначенців ГУР МО України. Він розповів західним журналістам про свій бойовий шлях,  а також розкрив невідомі раніше факт доленосної битви за українську столицю.

Головні тези:

  • Героїчна оборона столиці від російської окупації — спільні дії воїнів ГУР та ЗСУ.
  • Хоробрість і хитрість українських спецпризначенців призвели до втрат ворожої техніки та змусили її відступити.
  • Успішна операція воїнів-розвідників ГУР вразила світову спільноту та підняла бойовий дух українців.

Як воїни ГУР допомагали ЗСУ рятувати Київ від російської окупації

За словами “Цезаря”, він завжди усвідомлював, що повномасштабне вторгнення РФ в України є неминучим.

Кирило Буданов сказав нам не допустити захоплення Києва, бо якщо столицю України захоплять, війна буде закінчена. Ми всі розуміли, що якщо нас захоплять або оточать, у нас не буде жодного шансу залишитися живими, — розповідає воїн-розвідник.

“Цезар” згадує, що коли російські загарбники розпочали наступ на столицю, він та “Маркус”, а також ще один їхній побратим, який брав участь у Кабульській місії, вирушили до Броварів, міста на околиці столиці, щоб підготувати оборону проти 60-кілометрової колони російської військової техніки.

Як зазначає боєць, перший ворожий танк вдалося уразити на близькій відстані протитанковою зброєю, а решта колони — щонайменше три десятки транспортних засобів — вирішили панічно повернути назад.

Відео цього бою є вкрай популярним у мережі.

Бійці ГУР зуміли посіяти паніку серед окупантів

Після того, як воїни-розвідники відкрили вогонь, виникнув справжній хаос, який сили ворога не змогли контролювати.

Згодом був вражений ще один російський танк ― цього разу один із тих, що були в кінці колони.

Що цікаво, решта танків відступили на максимальній швидкості, залишивши позаду дві палаючі машини та їхні екіпажі.

  • «Скибин! Це ваші хлопці?»  — написав канадський журналіст Маркусу, коли побачив відео.

  •  «Так. Нічого особливого. Просто логіка», — відповів він, додавши у кінці смайлика.

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