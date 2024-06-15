Битва за Київ. Воїн-розвідник "Цезар" поділився ексклюзивними подробицями

“Цезар” — один з воїнів-розвідників із “Кабульської Дев’ятки” та представник елітних спецпризначенців ГУР МО України. Він розповів західним журналістам про свій бойовий шлях, а також розкрив невідомі раніше факт доленосної битви за українську столицю.
Головні тези:
- Героїчна оборона столиці від російської окупації — спільні дії воїнів ГУР та ЗСУ.
- Хоробрість і хитрість українських спецпризначенців призвели до втрат ворожої техніки та змусили її відступити.
- Успішна операція воїнів-розвідників ГУР вразила світову спільноту та підняла бойовий дух українців.
Як воїни ГУР допомагали ЗСУ рятувати Київ від російської окупації
За словами “Цезаря”, він завжди усвідомлював, що повномасштабне вторгнення РФ в України є неминучим.
“Цезар” згадує, що коли російські загарбники розпочали наступ на столицю, він та “Маркус”, а також ще один їхній побратим, який брав участь у Кабульській місії, вирушили до Броварів, міста на околиці столиці, щоб підготувати оборону проти 60-кілометрової колони російської військової техніки.
Як зазначає боєць, перший ворожий танк вдалося уразити на близькій відстані протитанковою зброєю, а решта колони — щонайменше три десятки транспортних засобів — вирішили панічно повернути назад.
Відео цього бою є вкрай популярним у мережі.
Бійці ГУР зуміли посіяти паніку серед окупантів
Після того, як воїни-розвідники відкрили вогонь, виникнув справжній хаос, який сили ворога не змогли контролювати.
Згодом був вражений ще один російський танк ― цього разу один із тих, що були в кінці колони.
Що цікаво, решта танків відступили на максимальній швидкості, залишивши позаду дві палаючі машини та їхні екіпажі.
«Скибин! Це ваші хлопці?» — написав канадський журналіст Маркусу, коли побачив відео.
«Так. Нічого особливого. Просто логіка», — відповів він, додавши у кінці смайлика.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-