Битва за Киев. Воин-разведчик "Цезарь" поделился эксклюзивными подробностями

"Цезарь" — один из воинов-разведчиков из "Кабульской Девятки", а также представитель элитных спецназовцев ГУР МО Украины. Он рассказал западным журналистам о своем боевом пути, а также раскрыл неизвестные ранее факт судьбоносного сражения за украинскую столицу.

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По словам “Цезаря”, он всегда осознавал, что полномасштабное вторжение РФ в Украину неизбежно.

Кирилл Буданов сказал нам не допустить захвата Киева, потому что если столицу Украины захватят, война будет закончена. Мы все понимали, что если нас окружат, у нас не будет никакого шанса остаться в живых, — рассказывает воин-разведчик. Поделиться

"Цезарь" вспоминает, что когда российские захватчики начали наступление на столицу, он и "Маркус", а также еще один их собрат, участвовавший в Кабульской миссии, отправились в Бровары, город на окраине столицы, чтобы подготовить оборону против 60-километровой колонны российской военной техники.

Как отмечает боец, первый вражеский танк удалось поразить на близком расстоянии противотанковым оружием, а остальная часть колонны — по меньшей мере три десятка транспортных средств — решила панически повернуть назад.

Видео этого боя крайне популярно в сети.

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После того, как воины разведчики открыли огонь, возник настоящий хаос, который силы врага не смогли контролировать.

Впоследствии был поражен еще один российский танк — уже в конце колонны.

Что интересно, остальные танки отступили на максимальной скорости, оставив позади две горящие машины и их экипажи.