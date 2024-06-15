Битва за Киев. Воин-разведчик "Цезарь" поделился эксклюзивными подробностями

"Цезарь" — один из воинов-разведчиков из "Кабульской Девятки", а также представитель элитных спецназовцев ГУР МО Украины. Он рассказал западным журналистам о своем боевом пути, а также раскрыл неизвестные ранее факт судьбоносного сражения за украинскую столицу.
Главные тезисы
- Героическая оборона столицы от российской оккупации – совместные действия воинов ГУР и ВСУ.
- Храбрость и хитрость украинских спецназовцев привели к потерям вражеской техники и заставили врага отступить.
- Успешная операция воинов-разведчиков ГУР поразила мировое сообщество и подняла боевой дух украинцев.
Как воины ГУР помогали ВСУ спасать Киев от российской оккупации
По словам “Цезаря”, он всегда осознавал, что полномасштабное вторжение РФ в Украину неизбежно.
"Цезарь" вспоминает, что когда российские захватчики начали наступление на столицу, он и "Маркус", а также еще один их собрат, участвовавший в Кабульской миссии, отправились в Бровары, город на окраине столицы, чтобы подготовить оборону против 60-километровой колонны российской военной техники.
Как отмечает боец, первый вражеский танк удалось поразить на близком расстоянии противотанковым оружием, а остальная часть колонны — по меньшей мере три десятка транспортных средств — решила панически повернуть назад.
Видео этого боя крайне популярно в сети.
Бойцы ГУР сумели посеять панику среди оккупантов
После того, как воины разведчики открыли огонь, возник настоящий хаос, который силы врага не смогли контролировать.
Впоследствии был поражен еще один российский танк — уже в конце колонны.
Что интересно, остальные танки отступили на максимальной скорости, оставив позади две горящие машины и их экипажи.
«Скибин! Это ваши ребята? — написал канадский журналист “Маркусу”, увидев видео.
«Да. Ничего особенного. Просто логика», — ответил он, добавив в конце смайлик.
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