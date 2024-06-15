Битва за Киев. Воин-разведчик "Цезарь" поделился эксклюзивными подробностями
Категория
Украина
Дата публикации

Битва за Киев. Воин-разведчик "Цезарь" поделился эксклюзивными подробностями

ГУР
ГУР
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"Цезарь" — один из воинов-разведчиков из "Кабульской Девятки", а также представитель элитных спецназовцев ГУР МО Украины. Он рассказал западным журналистам о своем боевом пути, а также раскрыл неизвестные ранее факт судьбоносного сражения за украинскую столицу.

Главные тезисы

  • Героическая оборона столицы от российской оккупации – совместные действия воинов ГУР и ВСУ.
  • Храбрость и хитрость украинских спецназовцев привели к потерям вражеской техники и заставили врага отступить.
  • Успешная операция воинов-разведчиков ГУР поразила мировое сообщество и подняла боевой дух украинцев.

Как воины ГУР помогали ВСУ спасать Киев от российской оккупации

По словам “Цезаря”, он всегда осознавал, что полномасштабное вторжение РФ в Украину неизбежно.

Кирилл Буданов сказал нам не допустить захвата Киева, потому что если столицу Украины захватят, война будет закончена. Мы все понимали, что если нас окружат, у нас не будет никакого шанса остаться в живых, — рассказывает воин-разведчик.

"Цезарь" вспоминает, что когда российские захватчики начали наступление на столицу, он и "Маркус", а также еще один их собрат, участвовавший в Кабульской миссии, отправились в Бровары, город на окраине столицы, чтобы подготовить оборону против 60-километровой колонны российской военной техники.

Как отмечает боец, первый вражеский танк удалось поразить на близком расстоянии противотанковым оружием, а остальная часть колонны — по меньшей мере три десятка транспортных средств — решила панически повернуть назад.

Видео этого боя крайне популярно в сети.

Бойцы ГУР сумели посеять панику среди оккупантов

После того, как воины разведчики открыли огонь, возник настоящий хаос, который силы врага не смогли контролировать.

Впоследствии был поражен еще один российский танк — уже в конце колонны.

Что интересно, остальные танки отступили на максимальной скорости, оставив позади две горящие машины и их экипажи.

  • «Скибин! Это ваши ребята? — написал канадский журналист “Маркусу”, увидев видео.

  • «Да. Ничего особенного. Просто логика», — ответил он, добавив в конце смайлик.

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