Исследователи из Швейцарии выяснили, что современные средства личной гигиены на основе большого количества различных ингридиентов в форме аэрозолей, в частности, дезодоранты, туалетная вода и тому подобное способны образовывать опасные для человека химические соединения.

Что известно об опасности аэрозолей в средствах личной гигиены

По результатам исследования ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны, были изложены наблюдения за влиянием использования нескольких популярных средств личной гигиены и реакций, которые они вызывают в типичном помещении.

Отмечается, что в общей сложности было обнаружено более 200 различных легких органических соединений с концентрацией в несколько таких частиц на миллион.

Исследователи отмечают, что большинство компонентов этих соединений можно считать безопасным для человека, особенно в небольших концентрациях, однако некоторые из наиболее заметных классов химических веществ быстро вступают в реакцию, образуя вторичные органические аэрозоли, последствия воздействия которых нельзя назвать безопасными.

Духи

Ученые объясняют, что образовавшиеся новые частицы могут коагулироваться в более крупные ультрадисперсные частицы, а затем осесть в легких.

По моему мнению, мы все еще не до конца понимаем влияние этих загрязнителей на здоровье, но они могут быть вреднее, чем мы думаем, особенно потому, что они применяются близко к нашей зоне дыхания. Это сфера, где требуются новые токсикологические исследования, отмечает инженер EPFL Душан Лицина. Поделиться

Что именно делает эти аэрозольные соединения опасными для человека

Ученые подчеркивают, что все вновь химические соединения связываются с помощью озона.

Во многих современных домах и офисах имеется по меньшей мере один или два источника молекулы кислорода озона (O 3 ), который обычно выделяют принтеры и ксероксы, а также, по иронии судьбы, воздухоочистители.

Даже в местах, где нет оборудования, производящего озон, многие загрязнители извне реагируют на солнечный свет, образуя озон, который затем может попадать в помещение через окна и вентиляционные системы.

Подчеркивается, что озон хоть немного и похож на необходимый человеку для дыхания кислород, однако из-за третьего атома кислорода он становится нестабильным и активно взаимодействует с летучими органическими соединениями, среди которых монотерпены, содержащиеся в составе спреев.

Для определения полного объема загрязнителей, возникающих в реакциях между озоном и летучими соединениями, Душан Лицина и его коллеги приобрели популярный дезодорант в виде спрея, лосьон для рук, дезодорант в виде ролика, духи и сухой шампунь в виде спрея.

С этими продуктами для личного ухода исследователи провели два вида экспериментов.

В частности, посредством одного из наборов тестов оценивалось влияние выбросов от каждого продукта, который использовал человек.

Во второй серии тестов озон вводился со скоростью примерно 35-40 частей в миллиард и измерялись результаты любых реакций с выбросами каждого средства личной гигиены.

Отмечается, что во всех случаях образовался смог из частиц. Этого не произошло только в случае с использованием роликового дезодоранта, который не распылял частицы в воздух.

Скорость реакции образования новых частиц была значительно выше, чем та, о которой обычно сообщают исследования качества наружного воздуха в городских или отдаленных районах.

Учитывая растущую обеспокоенность по поводу влияния мелких частиц в воздухе на наше здоровье за удивительно короткий промежуток времени, осознание того, что мы можем генерировать подобные виды загрязнения всякий раз, когда делаем прическу или распыляем духи, должно заставить нас задуматься.