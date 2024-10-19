Дослідники зі Швейцарії з'ясували, що сучасні засоби особистої гігієни на основі великої кількості різних інгридієнтів у формі аерозолів, зокрема дезодоранти, туалетна вода та таке інше здатні утворювати небезпечні для людини хімічні сполуки.

Що відомо про небезпеку аерозолів у засобах особистої гігієни

За результатами дослідження науковців з Федеральної політехнічної школи Лозанни, були викладені спостереження за впливом від використання кількох популярних засобів особистої гігієни та реакцій, які вони викликають у типовому приміщенні.

Зазначається, що загалом було виявлено понад 200 різних легких органічних сполук із концентрацією у кілька таких частинок на мільйон.

Дослідники зазначають, що переважну більшість компонентів цих сполук можна вважати безпечною для людини, особливо у невеликих концентраціях, однак деякі з найбільш помітних класів хімічних речовин швидко вступають в реакцію, утворюючи вторинні органічні аерозолі, наслідки впливу яких не можна назвати безпечними.

Парфум

Науковці пояснюють, що утворені нові частинки можуть коагулюватись у більші ультрадисперсні частинки, а потім осісти у легенях.

На мою думку, ми все ще не до кінця розуміємо вплив цих забруднювачів на здоров'я, але вони можуть бути більш шкідливими, ніж ми думаємо, особливо тому, що вони застосовуються близько до нашої зони дихання. Це сфера, де потрібні нові токсикологічні дослідження, — зазначає інженер EPFL Душан Ліцина. Поширити

Що саме робить ці аерозольні сполуки небезпечними для людини

Вчені підкреслюють, що всі новоутворені хімічні сполуки пов’язуються за допомогою озону.

У багатьох сучасних будинках і офісах є принаймні одне або два джерела молекули кисню озону (O 3 ), який зазвичай виділяють принтери та ксерокси, а також, за іронією долі, очищувачі повітря.

Навіть у місцях, де немає обладнання, що виробляє озон, багато забруднювачів ззовні реагують на сонячне світло, утворюючи озон, який потім може потрапляти в приміщення через вікна та вентиляційні системи.

Підкреслюється, що озон хоча трохи і схожий на необхідний людині для дихання кисень, однак через третій атом кисню він стає нестабільним і активно взамодіє з леткими органічними сполуками, серед яких монотерпени, які містяться у складі спреїв.

Для визначення повного обсягу забруднювачів, які виникають у реакціях між озоном і леткими сполуками, Душан Ліцина та його колеги придбали популярний дезодорант у вигляді спрею, лосьйон для рук, дезодорант у вигляді ролика, парфуми і сухий шампунь у вигляді спрею.

Із цими продуктами для особистого догляду дослідники провели два види експериментів.

Зокрема, за допомогою одного з наборів тестів оцінювався вплив викидів від кожного продукту, який використовувала людина.

У другій серії тестів озон вводився зі швидкістю приблизно 35-40 частин на мільярд і вимірювалися результати будь-яких реакцій з викидами від кожного засобу особистої гігієни.

Зазначається, що у всіх випадках утворився смог з частинок. Цього не відбулось лише у випадку з використанням роликового дезодоранту, який не розпилював частки у повітря.

Швидкість реакції утворення нових частинок була значно вищою, ніж та, про яку зазвичай повідомляють дослідження якості зовнішнього повітря в міських або віддалених районах.

Враховуючи зростаюче занепокоєння щодо впливу дрібних частинок у повітрі на наше здоров'я за напрочуд короткий проміжок часу, усвідомлення того, що ми можемо генерувати подібні види забруднення щоразу, коли робимо зачіску або розпилюємо парфуми, повинно змусити нас задуматися.