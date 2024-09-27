Объявлены финалисты фотопремии Nikon Comedy Wildlife Award в этом году.

Что известно о самых забавных фото диких животных в 2024 году

Отмечается, что в финал попали 40 снимков, 4 портфолио и 3 видеоролика.

Объявление победителей конкурса должно состояться 10 декабря.

Попавшие в финал фотографии демонстрируют забавные ситуации с выдрами-гуру, бандой пингвинов, улыбкой морского слона, объятиями медведей и другими животными.

"Ти жартуєш?" "Всі ми інколи ці ведмеді" Домашній комфорт Задумливий шимпанзе Сімейна сварка Релакс Ти якийсь дивний Труднощі батьківства Ти мене поважаєш? Да я така Все буде ок Ну, привіт Епічне приземлення Хіба ж я знаю Коли почуваєш себе найсчастливішим у світі Сміюсь, не можу У чому справа Риби теж посміхаються Буває і таке 1 из 19

Просмотреть другие работы и проголосовать за фаворита для номинации People's Choice Award можно до 31 октября на сайте Nikon Comedy Wildlife Award.

Что известно о победителе конкурса в прошлом году

Главным победителем премии Comedy Wildlife Awards 2023 стал Джейсон Мур с фотографией кенгуру под названием Air Guitar Roo.

На фото изображен "кенгуру-рокер" — животное стоит в такой позе, как играет на воображаемой гитаре.

"кенгуру-рокер"

А награды в разных номинациях получили фото выдры-балерины, мрачной совы и других смешных животных.