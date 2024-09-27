Танцы, потасовки и поцелуи. Самые забавные фото животных 2024 года
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Танцы, потасовки и поцелуи. Самые забавные фото животных 2024 года

Смешной тюлененок
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Источник:  online.ua

Объявлены финалисты фотопремии Nikon Comedy Wildlife Award в этом году.

Главные тезисы

  • Объявлены финалисты фотопремии Nikon Comedy Wildlife Award в 2024 году, включая фото выдры-балерины и мрачной совы.
  • В финал конкурса попали 40 снимков, 4 портфолио и 3 видеоролика, демонстрирующих забавные ситуации с различными животными.
  • Главным победителем прошлого года был Джейсон Мур с фото Air Guitar Roo, изображающим кенгуру-рокера.
  • Проголосовать за своего фаворита в номинации People's Choice Award можно до 31 октября на сайте Nikon Comedy Wildlife Award.
  • Узнайте о победителях и других забавных работах участников конкурса Comedy Wildlife Awards на официальном сайте.

Что известно о самых забавных фото диких животных в 2024 году

Отмечается, что в финал попали 40 снимков, 4 портфолио и 3 видеоролика.

Объявление победителей конкурса должно состояться 10 декабря.

Попавшие в финал фотографии демонстрируют забавные ситуации с выдрами-гуру, бандой пингвинов, улыбкой морского слона, объятиями медведей и другими животными.

"Ти жартуєш?"
"Всі ми інколи ці ведмеді"
Домашній комфорт
Задумливий шимпанзе
Сімейна сварка
Релакс
Ти якийсь дивний
Труднощі батьківства
Ти мене поважаєш?
Да я така
Все буде ок
Ну, привіт
Епічне приземлення
Хіба ж я знаю
Коли почуваєш себе найсчастливішим у світі
Сміюсь, не можу
У чому справа
Риби теж посміхаються
Буває і таке
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Просмотреть другие работы и проголосовать за фаворита для номинации People's Choice Award можно до 31 октября на сайте Nikon Comedy Wildlife Award.

Что известно о победителе конкурса в прошлом году

Главным победителем премии Comedy Wildlife Awards 2023 стал Джейсон Мур с фотографией кенгуру под названием Air Guitar Roo.

На фото изображен "кенгуру-рокер" — животное стоит в такой позе, как играет на воображаемой гитаре.

Выбраны финалисты конкурса Nikon Comedy Wildlife Award-2024
"кенгуру-рокер"

А награды в разных номинациях получили фото выдры-балерины, мрачной совы и других смешных животных.

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