Объявлены финалисты фотопремии Nikon Comedy Wildlife Award в этом году.
Главные тезисы
- Объявлены финалисты фотопремии Nikon Comedy Wildlife Award в 2024 году, включая фото выдры-балерины и мрачной совы.
- В финал конкурса попали 40 снимков, 4 портфолио и 3 видеоролика, демонстрирующих забавные ситуации с различными животными.
- Главным победителем прошлого года был Джейсон Мур с фото Air Guitar Roo, изображающим кенгуру-рокера.
- Проголосовать за своего фаворита в номинации People's Choice Award можно до 31 октября на сайте Nikon Comedy Wildlife Award.
- Узнайте о победителях и других забавных работах участников конкурса Comedy Wildlife Awards на официальном сайте.
Что известно о самых забавных фото диких животных в 2024 году
Отмечается, что в финал попали 40 снимков, 4 портфолио и 3 видеоролика.
Объявление победителей конкурса должно состояться 10 декабря.
Попавшие в финал фотографии демонстрируют забавные ситуации с выдрами-гуру, бандой пингвинов, улыбкой морского слона, объятиями медведей и другими животными.
Просмотреть другие работы и проголосовать за фаворита для номинации People's Choice Award можно до 31 октября на сайте Nikon Comedy Wildlife Award.
Что известно о победителе конкурса в прошлом году
Главным победителем премии Comedy Wildlife Awards 2023 стал Джейсон Мур с фотографией кенгуру под названием Air Guitar Roo.
На фото изображен "кенгуру-рокер" — животное стоит в такой позе, как играет на воображаемой гитаре.
А награды в разных номинациях получили фото выдры-балерины, мрачной совы и других смешных животных.
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