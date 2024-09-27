Оголошено переможців фотопремії Nikon Comedy Wildlife Award у цьому році.
Головні тези:
- Оголошено переможців фотопремії Nikon Comedy Wildlife Award у 2024 році.
- 40 знімків, 4 портфоліо та 3 відеоролики потрапили у фінал конкурсу.
- Головний переможець минулого року - Джейсон Мур з фото “Air Guitar Roo”.
- Дивіться найкумедніші фото диких тварин з фіналу та голосуйте за фаворита People’s Choice Award.
- Фото видри-балерини та похмурої сови отримали нагороди в різних категоріях конкурсу.
Що відомо про найкумедніші фото диких тварин у 2024 році
Зазначається, що у фінал потрапили 40 знімків , 4 портфоліо та 3 відеоролики.
Оголошення переможців конкурсу має відбутись 10 грудня.
Фото, які потрапили у фінал, демонструють кумедні ситуації з видрами-гуру, бандою пінгвінів, посмішкою морського слона, обіймами ведмедів та іншими тваринами.
Переглянути інші роботи та проголосувати за фаворита для номінації People’s Choice Award можна до 31 жовтня на сайті Nikon Comedy Wildlife Award.
Що відомо про переможця конкурсу минулого року
Головним переможцем премії Comedy Wildlife Awards 2023 став Джейсон Мур з фотографією кенгуру під назвою "Air Guitar Roo".
На фото зображений "кенгуру-рокер" — тварина стоїть у такій позі, наче грає на уявній гітарі.
А нагороди в різних номінаціях здобули фото видри-балерини, похмурої сови та інших кумедних тварин.
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