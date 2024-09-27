Танці, бійки та поцілунки. Найкумедніші фото тварин 2024 року
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Танці, бійки та поцілунки. Найкумедніші фото тварин 2024 року

Кумедне тюленя
Джерело:  online.ua

Оголошено переможців фотопремії Nikon Comedy Wildlife Award у цьому році. 

Головні тези:

  • Оголошено переможців фотопремії Nikon Comedy Wildlife Award у 2024 році.
  • 40 знімків, 4 портфоліо та 3 відеоролики потрапили у фінал конкурсу.
  • Головний переможець минулого року - Джейсон Мур з фото “Air Guitar Roo”.
  • Дивіться найкумедніші фото диких тварин з фіналу та голосуйте за фаворита People’s Choice Award.
  • Фото видри-балерини та похмурої сови отримали нагороди в різних категоріях конкурсу.

Що відомо про найкумедніші фото диких тварин у 2024 році

Зазначається, що у фінал потрапили 40 знімків , 4 портфоліо та 3 відеоролики.

Оголошення переможців конкурсу має відбутись 10 грудня.

Фото, які потрапили у фінал, демонструють кумедні ситуації з видрами-гуру, бандою пінгвінів, посмішкою морського слона, обіймами ведмедів та іншими тваринами.

"Ти жартуєш?"
"Всі ми інколи ці ведмеді"
Домашній комфорт
Задумливий шимпанзе
Сімейна сварка
Релакс
Ти якийсь дивний
Труднощі батьківства
Ти мене поважаєш?
Да я така
Все буде ок
Ну, привіт
Епічне приземлення
Хіба ж я знаю
Коли почуваєш себе найсчастливішим у світі
Сміюсь, не можу
У чому справа
Риби теж посміхаються
Буває і таке
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Переглянути інші роботи та проголосувати за фаворита для номінації People’s Choice Award можна до 31 жовтня на сайті Nikon Comedy Wildlife Award.

Що відомо про переможця конкурсу минулого року

Головним переможцем премії Comedy Wildlife Awards 2023 став Джейсон Мур з фотографією кенгуру під назвою "Air Guitar Roo".

На фото зображений "кенгуру-рокер" — тварина стоїть у такій позі, наче грає на уявній гітарі.

Обрано фіналістів конкурсу Nikon Comedy Wildlife Award-2024
"кенгуру-рокер"

А нагороди в різних номінаціях здобули фото видри-балерини, похмурої сови та інших кумедних тварин.

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