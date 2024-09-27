Оголошено переможців фотопремії Nikon Comedy Wildlife Award у цьому році.

Що відомо про найкумедніші фото диких тварин у 2024 році

Зазначається, що у фінал потрапили 40 знімків , 4 портфоліо та 3 відеоролики.

Оголошення переможців конкурсу має відбутись 10 грудня.

Фото, які потрапили у фінал, демонструють кумедні ситуації з видрами-гуру, бандою пінгвінів, посмішкою морського слона, обіймами ведмедів та іншими тваринами.

"Ти жартуєш?" "Всі ми інколи ці ведмеді" Домашній комфорт Задумливий шимпанзе Сімейна сварка Релакс Ти якийсь дивний Труднощі батьківства Ти мене поважаєш? Да я така Все буде ок Ну, привіт Епічне приземлення Хіба ж я знаю Коли почуваєш себе найсчастливішим у світі Сміюсь, не можу У чому справа Риби теж посміхаються Буває і таке 1 з 19

Переглянути інші роботи та проголосувати за фаворита для номінації People’s Choice Award можна до 31 жовтня на сайті Nikon Comedy Wildlife Award.

Що відомо про переможця конкурсу минулого року

Головним переможцем премії Comedy Wildlife Awards 2023 став Джейсон Мур з фотографією кенгуру під назвою "Air Guitar Roo".

На фото зображений "кенгуру-рокер" — тварина стоїть у такій позі, наче грає на уявній гітарі.

"кенгуру-рокер"

А нагороди в різних номінаціях здобули фото видри-балерини, похмурої сови та інших кумедних тварин.