The Great Ukrainian Songbook выпускает альбом, посвященный музыке Ивана Карабица

Команда проекта The Great Ukrainian Songbook|Большой украинский песенник выпускает свой первый полноформатный альбом. Эта работа посвящена музыкальному наследию выдающегося украинского композитора Ивана Карабица (1945–2002), чье творчество стало знаковым явлением второй половины XX века.

Что важно знать о новом альбоме от The Great Ukrainian Songbook

Этот релиз является логическим продолжением синглов, в частности, песни «Як упав же він», вышедшей ко Дню защитников Украины.

А сам альбом является частью большого проекта, начатого к 80-летию со дня рождения композитора, и воплощает главную миссию платформы — интегрировать украинскую классику в современный культурный контекст.

Я исполняла эти песни неоднократно в филармонических концертах и почувствовала, что они, безусловно, принадлежат к канону The Great Ukrainian Songbook. Они очень содержательны и особенные благодаря уникальному сочетанию глубокой лирики украинских поэтов и блестящего таланта Ивана Карабица. Мне показалось, что сегодня эти произведения менее известны, чем заслуживают. Наш проект имеет целью донести это важное музыкальное наследие до широких масс, и мы приложим для этого максимум усилий, — отмечает Марьяна Головко, основательница и вокалистка проекта The Great Ukrainian Songbook.

Альбом предстает как смелый диалог эпох, сочетая академическую музыку Карабица с поэзией, охватывающей период от неоклассики до современности.

В фокусе релиза — песни на стихи, которые композитор выбрал для своих вокальных циклов, придав им музыкальную жизнь.

Особое место в этом диалоге занимает художественное движение шестидесятничества, представленное через знаковые произведения:

Борис Олейник (представитель шестидесятников): «За рікою тільки вишні», «Мати наша сивая горлиця», «Як упав же він». Максим Рыльский (поэт-неоклассик, классик XX в.): «Коли полинуть бригантини», «Яблука доспіли». Диана Кот (современная поэтесса): «Мати-й-мачуха».

Такое сочетание подчеркивает универсальность музыки Карабица и ее способность резонировать с разными поэтическими стилями, придавая проекту значительный историко-художественный вес.

Одна из ключевых миссий The Great Ukrainian Songbook — хранить и лелеять диалог поколений, которые мы реализуем в полном альбоме песен Ивана Карабица. Одним из выдающихся талантов композитора было умение вступать в глубокий диалог с поэтическим словом. Даже без слов, в музыке Карабица чувствуется та смысловая мысль, которую закладывали поэты. Наш талантливый аранжировщик Усеин Бекиров работал над тем, чтобы сохранить этот музыкальный взгляд Ивана Карабица, но привнести современное видение. Мы стремились передать этот диалог поколений через интерпретацию, новые инструменты и смелую аранжировку, — отмечает Марьяна Головко, креативная продюсер и вокалистка проекта The Great Ukrainian Songbook.

Впервые в своей практике The Great Ukrainian Songbook представляет сочинение на иностранном языке: в релиз войдет также англоязычная версия песни «За рікою тільки вишні» на стихотворение Бориса Олейника.

Этот стратегический шаг подчеркивает стремление платформы представить украинское музыкальное наследие на международной арене.

Кроме того, в рамках исследования наследия Карабица команда платформы также нашла песню на слова Василия Губарца, которая готовится к отдельному выпуску синглом, что продолжает раскрывать многогранность творческого наследия композитора.

Над альбомом работал тот самый экспертный коллектив, который реализовал предыдущие релизы, в частности сингл «Як упав же він». Творческая группа обеспечивает проекту целостность, филигранность исполнения и узнаваемую музыкальную идентичность.

Ключевыми участниками команды являются креативная продюсер и вокалистка Марьяна Головко (основательница платформы, известная экспериментами на пересечении классической, джазовой и современной камерной музыки), Всеин Бекиров, который создавал аранжировк, саунд-продюсер Максим Гладецкий, продюсер проекта Ксения Федорова.

Важным элементом является работа с первоисточниками: проект реализуется благодаря консультативной поддержке дочки композитора — Иванны Карабиц, которая гарантирует максимальную достоверность работы со спадщиной.

Альбом «КАРАБИЦ» — это масштабный симфо-джазовый проект, в котором за симфоническую часть отвечает Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата», а за джаз — виртуозный квартет Денниса Аду.

Я уверена, что для современного украинского слушателя этот альбом станет источником нескольких уровней удовольствия. Прежде всего это знакомство с новой музыкой и одновременно с важным кодом прошлого, который сочетает несколько поколений поэтического слова. В этом альбоме прошлое органично встречается с современностью: мы стремимся не только воспроизводить, но переосмысливать, создавать новые интерпретации. Слушателю будет интересно открыть вокальные произведения композитора, услышать эти песни в редком для Украины жанровом сочетании — на грани симфо-джаза и поп-симфонического стиля, — отмечает Марьяна Головко, креативная продюсер и вокалистка проекта The Great Ukrainian Songbook.

Что известно о The Great Ukrainian Songbook

The Great Ukrainian Songbook — культурно-художественная платформа, сфокусированная на восстановлении и ревитализации золотого фонда украинской песни.

Команда работает с архивами, отыскивая песни, которые по разным причинам были исключены из культурного обращения (как, например, первый релиз платформы — композиция Якова Лапинского).

Сегодня эти композиции получают новое звучание и шанс зазвучать снова как в Украине, так и за ее пределами.