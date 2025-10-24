The Great Ukrainian Songbook выпускает альбом, посвященный музыке Ивана Карабица

Команда проекта The Great Ukrainian Songbook|Большой украинский песенник выпускает свой первый полноформатный альбом. Эта работа посвящена музыкальному наследию выдающегося украинского композитора Ивана Карабица (1945–2002), чье творчество стало знаковым явлением второй половины XX века.
Главные тезисы
- The Great Ukrainian Songbook — культурно-художественная платформа, сфокусированная на восстановлении и ревитализации золотого фонда украинской песни.
- Этот альбом — смелый диалог эпох, который сочетает академическую музыку Карабица с поэзией, охватывающей период от неоклассики до современности.
Что важно знать о новом альбоме от The Great Ukrainian Songbook
Этот релиз является логическим продолжением синглов, в частности, песни «Як упав же він», вышедшей ко Дню защитников Украины.
А сам альбом является частью большого проекта, начатого к 80-летию со дня рождения композитора, и воплощает главную миссию платформы — интегрировать украинскую классику в современный культурный контекст.
В фокусе релиза — песни на стихи, которые композитор выбрал для своих вокальных циклов, придав им музыкальную жизнь.
Особое место в этом диалоге занимает художественное движение шестидесятничества, представленное через знаковые произведения:
Борис Олейник (представитель шестидесятников): «За рікою тільки вишні», «Мати наша сивая горлиця», «Як упав же він».
Максим Рыльский (поэт-неоклассик, классик XX в.): «Коли полинуть бригантини», «Яблука доспіли».
Диана Кот (современная поэтесса): «Мати-й-мачуха».
Такое сочетание подчеркивает универсальность музыки Карабица и ее способность резонировать с разными поэтическими стилями, придавая проекту значительный историко-художественный вес.
Впервые в своей практике The Great Ukrainian Songbook представляет сочинение на иностранном языке: в релиз войдет также англоязычная версия песни «За рікою тільки вишні» на стихотворение Бориса Олейника.
Этот стратегический шаг подчеркивает стремление платформы представить украинское музыкальное наследие на международной арене.
Кроме того, в рамках исследования наследия Карабица команда платформы также нашла песню на слова Василия Губарца, которая готовится к отдельному выпуску синглом, что продолжает раскрывать многогранность творческого наследия композитора.
Над альбомом работал тот самый экспертный коллектив, который реализовал предыдущие релизы, в частности сингл «Як упав же він». Творческая группа обеспечивает проекту целостность, филигранность исполнения и узнаваемую музыкальную идентичность.
Ключевыми участниками команды являются креативная продюсер и вокалистка Марьяна Головко (основательница платформы, известная экспериментами на пересечении классической, джазовой и современной камерной музыки), Всеин Бекиров, который создавал аранжировк, саунд-продюсер Максим Гладецкий, продюсер проекта Ксения Федорова.
Важным элементом является работа с первоисточниками: проект реализуется благодаря консультативной поддержке дочки композитора — Иванны Карабиц, которая гарантирует максимальную достоверность работы со спадщиной.
Альбом «КАРАБИЦ» — это масштабный симфо-джазовый проект, в котором за симфоническую часть отвечает Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата», а за джаз — виртуозный квартет Денниса Аду.
Что известно о The Great Ukrainian Songbook
Команда работает с архивами, отыскивая песни, которые по разным причинам были исключены из культурного обращения (как, например, первый релиз платформы — композиция Якова Лапинского).
Сегодня эти композиции получают новое звучание и шанс зазвучать снова как в Украине, так и за ее пределами.
Проект The Great Ukrainian Songbook реализуется при поддержке семьи Карабиц, Украинского культурного фонда, Лилии Кальчук, продюсера и мецената Гая Берфилда.
