The Great Ukrainian Songbook випускає альбом, присвячений музиці Івана Карабиця

Команда проєкту The Great Ukrainian Songbook|Великий український пісенник випускає свій перший повноформатний альбом. Ця робота присвячена музичній спадщині видатного українського композитора Івана Карабиця (1945–2002), чия творчість стала знаковим явищем другої половини XX століття.
Головні тези:
- The Great Ukrainian Songbook — це культурно-мистецька платформа, сфокусована на відновленні та ревіталізації золотого фонду української пісні.
- Альбом постає як сміливий діалог епох, поєднуючи академічну музику Карабиця з поезією, що охоплює період від неокласики до сучасності.
Що важливо знати про новий альбом від The Great Ukrainian Songbook
Цей реліз є логічним продовженням синглів, зокрема пісні «Як упав же він», що вийшла до Дня захисників України.
А сам альбом є частиною великого проєкту, започаткованого до 80-річчя від дня народження композитора, та втілює головну місію платформи — інтегрувати українську класику в сучасний культурний контекст.
У фокусі релізу — пісні на вірші, які композитор обрав для своїх вокальних циклів, надавши їм музичного життя.
Особливе місце у цьому діалозі займає мистецький рух шістдесятництва, представлений через знакові твори:
Борис Олійник (представник шістдесятництва): «За рікою тільки вишні», «Мати наша сивая горлиця», «Як упав же він».
Максим Рильський (поет-неокласик, класик XX ст.): «Коли полинуть бригантини», «Яблука доспіли».
Діана Кот (сучасна поетеса): «Мати-й-мачуха».
Таке поєднання підкреслює універсальність музики Карабиця та її здатність резонувати з різними поетичними стилями, надаючи проєкту значної історико-мистецької ваги.
Вперше у своїй практиці The Great Ukrainian Songbook представляє твір іноземною мовою: до релізу увійде також англомовна версія пісні «За рікою тільки вишні» на вірш Бориса Олійника.
Цей стратегічний крок підкреслює прагнення платформи представити українську музичну спадщину на міжнародній арені.
Крім того, у межах дослідження спадщини Карабиця команда платформи також віднайшла пісню на слова Василя Губарця, яка наразі готується до окремого випуску синглом, що продовжує розкривати багатогранність творчого доробку композитора.
Над альбомом працював той самий експертний колектив, який реалізував попередні релізи, зокрема сингл «Як упав же він». Це й стала творча група забезпечує проєкту цілісність, філігранність виконання та впізнавану музичну ідентичність.
Ключовими учасниками команди є креативна продюсерка й вокалістка Мар’яна Головко (засновниця платформи, відома експериментами на перетині класичної, джазової та сучасної камерної музики), Усеін Бекіров, який створив аранжування, саунд-продюсер Максим Гладецький, продюсерка проєкту Ксенія Федорова.
Важливим елементом є робота з першоджерелами: проєкт реалізується за консультаційної підтримки доньки композитора — Іванни Карабиць, що забезпечує максимальну достовірність роботи зі спадщиною. Пісенний альбом «KARABYTS» — це масштабний симфо-джазовий проєкт, в якому за симфонічну складову відповідає Національний ансамбль солістів «Київська Камерата», а за джазову — віртуозний квартет Денніса Аду.
Що відомо про The Great Ukrainian Songbook
The Great Ukrainian Songbook — це культурно-мистецька платформа, сфокусована на відновленні та ревіталізації золотого фонду української пісні.
Команда працює з архівами, відшуковуючи пісні, які з різних причин були виключені з культурного обігу (як, наприклад, перший реліз платформи — композиція Якова Лапінського).
Сьогодні ці композиції отримують нове звучання й шанс зазвучати знову — як в Україні, так і за її межами.
Проєкт The Great Ukrainian Songbook реалізується за підтримки родини Карабиць, Українського культурного фонду, Лілії Кальчук і продюсера й мецената Гая Берфілда.
