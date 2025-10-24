The Great Ukrainian Songbook випускає альбом, присвячений музиці Івана Карабиця

Що важливо знати про новий альбом від The Great Ukrainian Songbook

Цей реліз є логічним продовженням синглів, зокрема пісні «Як упав же він», що вийшла до Дня захисників України.

А сам альбом є частиною великого проєкту, започаткованого до 80-річчя від дня народження композитора, та втілює головну місію платформи — інтегрувати українську класику в сучасний культурний контекст.

Я виконувала ці пісні неодноразово у філармонічних концертах і відчула, що вони безумовно належать до канону The Great Ukrainian Songbook. Вони надзвичайно змістовні та особливі завдяки унікальному поєднанню глибокої лірики українських поетів і блискучого таланту Івана Карабиця. Мені здалося, що сьогодні ці твори є менш відомими, ніж заслуговують. Наш проєкт має на меті донести цю важливу музичну спадщину до широкого загалу, і ми докладемо для цього максимум зусиль, — зазначає Мар’яна Головко, засновниця та вокалістка проєкту The Great Ukrainian Songbook. Поширити

Альбом постає як сміливий діалог епох, поєднуючи академічну музику Карабиця з поезією, що охоплює період від неокласики до сучасності.

У фокусі релізу — пісні на вірші, які композитор обрав для своїх вокальних циклів, надавши їм музичного життя.

Особливе місце у цьому діалозі займає мистецький рух шістдесятництва, представлений через знакові твори:

Борис Олійник (представник шістдесятництва): «За рікою тільки вишні», «Мати наша сивая горлиця», «Як упав же він».

Максим Рильський (поет-неокласик, класик XX ст.): «Коли полинуть бригантини», «Яблука доспіли».

Діана Кот (сучасна поетеса): «Мати-й-мачуха».

Таке поєднання підкреслює універсальність музики Карабиця та її здатність резонувати з різними поетичними стилями, надаючи проєкту значної історико-мистецької ваги.

Одна з ключових місій The Great Ukrainian Songbook — зберігати і плекати діалог поколінь, що ми реалізуємо у повному альбомі пісень Івана Карабиця. Одним із визначних талантів композитора було вміння вступати у глибокий діалог з поетичним словом. Навіть без слів, у музиці Карабиця відчувається та смислова думка, яку закладали поети. Наш талановитий аранжувальник Усеін Бекіров працював над тим, щоб зберегти цей музичний погляд Івана Карабиця, але водночас привнести сучасне бачення. Ми прагнули передати цей діалог поколінь через інтерпретацію, нові інструменти та сміливе аранжування, — наголошує Мар’яна Головко, креативна продюсерка та вокалістка проєкту The Great Ukrainian Songbook. Поширити

Вперше у своїй практиці The Great Ukrainian Songbook представляє твір іноземною мовою: до релізу увійде також англомовна версія пісні «За рікою тільки вишні» на вірш Бориса Олійника.

Цей стратегічний крок підкреслює прагнення платформи представити українську музичну спадщину на міжнародній арені.

Крім того, у межах дослідження спадщини Карабиця команда платформи також віднайшла пісню на слова Василя Губарця, яка наразі готується до окремого випуску синглом, що продовжує розкривати багатогранність творчого доробку композитора.

Над альбомом працював той самий експертний колектив, який реалізував попередні релізи, зокрема сингл «Як упав же він». Це й стала творча група забезпечує проєкту цілісність, філігранність виконання та впізнавану музичну ідентичність.

Ключовими учасниками команди є креативна продюсерка й вокалістка Мар’яна Головко (засновниця платформи, відома експериментами на перетині класичної, джазової та сучасної камерної музики), Усеін Бекіров, який створив аранжування, саунд-продюсер Максим Гладецький, продюсерка проєкту Ксенія Федорова.

Важливим елементом є робота з першоджерелами: проєкт реалізується за консультаційної підтримки доньки композитора — Іванни Карабиць, що забезпечує максимальну достовірність роботи зі спадщиною. Пісенний альбом «KARABYTS» — це масштабний симфо-джазовий проєкт, в якому за симфонічну складову відповідає Національний ансамбль солістів «Київська Камерата», а за джазову — віртуозний квартет Денніса Аду.

Я певна, що для сучасного українського слухача цей альбом стане джерелом одразу кількох рівнів задоволення. Передусім — це знайомство з новою музикою та водночас із важливим кодом минулого, який поєднує кілька поколінь поетичного слова. У цьому альбомі минуле органічно зустрічається із сучасністю: ми прагнемо не лише відтворювати, а й переосмислювати, створювати нові інтерпретації. Слухачеві буде цікаво відкрити вокальні твори композитора, почути ці пісні у рідкісному для України жанровому поєднанні — на межі симфо-джазу та поп-симфонічного стилю, — зазначає Мар’яна Головко, креативна продюсерка та вокалістка проєкту The Great Ukrainian Songbook. Поширити

Що відомо про The Great Ukrainian Songbook

The Great Ukrainian Songbook — це культурно-мистецька платформа, сфокусована на відновленні та ревіталізації золотого фонду української пісні.

Команда працює з архівами, відшуковуючи пісні, які з різних причин були виключені з культурного обігу (як, наприклад, перший реліз платформи — композиція Якова Лапінського).

Сьогодні ці композиції отримують нове звучання й шанс зазвучати знову — як в Україні, так і за її межами.