The Guardian заявляет о еще одной сфере влияния России в Украине

Согласно данным британских журналистов, несмотря на действия властей в сфере гемблинга, азартные игры остаются прибыльной сферой для россиян, активно зарабатывающих деньги в Украине, а также собирающих персональные данные украинских игроков.
Россия до сих пор оказывает влияние на гемблинг в Украине
Издание узнало о том, что украинские чиновники, которые хотят вытеснить россиян из украинской игровой индустрии, намерены изучить методы американских властей, которым в 1980-х годах удалось "выгнать" итальянскую мафию из казино Лас-Вегаса.
Что важно понимать, регулятор азартных игр (КРАИЛ) еще в прошлом году начал отзывать лицензии, а весной 2023 года президент Украины ввел санкции против более 400 физических и юридических лиц, связанных с российским игорным бизнесом, в том числе и 5 украинских игорных компаний.
По словам члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Елены Водолажко, регулятор получил приглашение в Неваду от Комиссии по контролю за азартными играми США для борьбы с российским влиянием в украинском игорном бизнесе.
Как россияне проникли в украинский игорный бизнес
Как уже упоминалось ранее, закон о легализации азартных игр в Украине в 2020 году позволил открывать казино и залы игровых автоматов в отелях, а также дал возможность проводить азартные игры и букмекерство онлайн.
Упомянутую Комиссию создали именно для регулирования этих процессов, однако впоследствии туда проникли российские игровые организации и юридические консультанты, связанные с олигархами.
По словам Водолажко, главная цель - сокращение возможностей отмывания денег путем реформирования систем сбора и анализа движения валюты.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-