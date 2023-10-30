The Guardian заявляет о еще одной сфере влияния России в Украине
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Экономика
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The Guardian заявляет о еще одной сфере влияния России в Украине

азартные игры
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Источник:  The Guardian

Согласно данным британских журналистов, несмотря на действия властей в сфере гемблинга, азартные игры остаются прибыльной сферой для россиян, активно зарабатывающих деньги в Украине, а также собирающих персональные данные украинских игроков.

Россия до сих пор оказывает влияние на гемблинг в Украине

Издание узнало о том, что украинские чиновники, которые хотят вытеснить россиян из украинской игровой индустрии, намерены изучить методы американских властей, которым в 1980-х годах удалось "выгнать" итальянскую мафию из казино Лас-Вегаса.

Что важно понимать, регулятор азартных игр (КРАИЛ) еще в прошлом году начал отзывать лицензии, а весной 2023 года президент Украины ввел санкции против более 400 физических и юридических лиц, связанных с российским игорным бизнесом, в том числе и 5 украинских игорных компаний.

По словам члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Елены Водолажко, регулятор получил приглашение в Неваду от Комиссии по контролю за азартными играми США для борьбы с российским влиянием в украинском игорном бизнесе.

Для нас очень важны американские регуляторы. Потому что знаете, что я видела, когда, например, была в регуляторах Литвы, Швейцарии, Нидерландов: они начали свое регулирование на рынке, когда не имели таких вызовов, как мафия или какое-то влияние другой страны. Но у Соединенных Штатов были такие вызовы, поэтому я думаю, что их опыт может быть очень ценным для нас, - объяснила она.

Как россияне проникли в украинский игорный бизнес

Как уже упоминалось ранее, закон о легализации азартных игр в Украине в 2020 году позволил открывать казино и залы игровых автоматов в отелях, а также дал возможность проводить азартные игры и букмекерство онлайн.

Упомянутую Комиссию создали именно для регулирования этих процессов, однако впоследствии туда проникли российские игровые организации и юридические консультанты, связанные с олигархами.

По словам Водолажко, главная цель - сокращение возможностей отмывания денег путем реформирования систем сбора и анализа движения валюты.

Если они будут оказывать определенное влияние в нашей индустрии азартных игр или другой индустрии, конечно, это поможет им убивать нас. Вы знаете, я считаю, что сейчас для каждого государственного служащего и каждого гражданина Украины стоит задача бороться с влиянием России, потому что любая возможность для них заработать деньги или получить влияние делает их сильнее, - пояснила она.

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