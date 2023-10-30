The Guardian заявляє про ще одну сферу впливу Росії в Україні

Згідно з даними британських журналістів, попри дії влади у сфері гемблінгу, азартні ігри залишаються прибутковою сферою для росіян, які активно заробляють гроші в Україні, а також збирають персональні дані українських гравців.
Росія досі має вплив на гемблінг в Україні
Видання дізналося про те, що українські чиновники, які хочуть витіснити росіян зі української гральної індустрії, мають намір вивчити методи американської влади, якій у 1980-х роках вдалося “вигнати” італійську мафію з казино Лас-Вегаса.
Що важливо розуміти, регулятор азартних ігор (КРАІЛ) ще минулого року почав відкликати ліцензії, а навесні 2023 року президент України запровадив санкції проти понад 400 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським гральним бізнесом, зокрема й 5 українських гральних компаній.
За словами члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Олени Водолажко, регулятор отримав запрошення до Невади від Комісії з контролю за азартними іграми США для боротьби з російським впливом в українському гральному бізнесі.
Як росіяни проникнули в український гральний бізнес
Як уже згадувалося раніше, закон про легалізацію азартних ігор в Україні у 2020 році дозволив відкривати казино та зали гральних автоматів у готелях, а також дав змогу проводити азартні ігри та букмекерство онлайн.
Згадану Комісію створили саме задля регулювання цих процесів, однак згодом туди проникли російські гральні організації та юридичні консультанти, пов’язані з олігархами.
За словами Водолажко, наразі головна мета - скорочення можливостей відмивання грошей шляхом реформування систем збору та аналізу руху валюти.
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