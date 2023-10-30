The Guardian заявляє про ще одну сферу впливу Росії в Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

The Guardian заявляє про ще одну сферу впливу Росії в Україні

азартні ігри
Джерело:  The Guardian

Згідно з даними британських журналістів, попри дії влади у сфері гемблінгу, азартні ігри залишаються прибутковою сферою для росіян, які активно заробляють гроші в Україні, а також збирають персональні дані українських гравців.

Росія досі має вплив на гемблінг в Україні

Видання дізналося про те, що українські чиновники, які хочуть витіснити росіян зі української гральної індустрії, мають намір вивчити методи американської влади, якій у 1980-х роках вдалося “вигнати” італійську мафію з казино Лас-Вегаса.

Що важливо розуміти, регулятор азартних ігор (КРАІЛ) ще минулого року почав відкликати ліцензії, а навесні 2023 року президент України запровадив санкції проти понад 400 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським гральним бізнесом, зокрема й 5 українських гральних компаній.

За словами члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Олени Водолажко, регулятор отримав запрошення до Невади від Комісії з контролю за азартними іграми США для боротьби з російським впливом в українському гральному бізнесі.

Для нас дуже важливі американські регулятори. Тому що, знаєте, те, що я бачила, коли, наприклад, була у регуляторах Литви, Швейцарії, Нідерландів: вони почали своє регулювання на ринку, коли не мали таких викликів, як мафія чи якийсь вплив іншої країни. Але Сполучені Штати мали, тож я думаю, що їхній досвід… може бути дуже цінним для нас, - пояснила вона.

Як росіяни проникнули в український гральний бізнес

Як уже згадувалося раніше, закон про легалізацію азартних ігор в Україні у 2020 році дозволив відкривати казино та зали гральних автоматів у готелях, а також дав змогу проводити азартні ігри та букмекерство онлайн.

Згадану Комісію створили саме задля регулювання цих процесів, однак згодом туди проникли російські гральні організації та юридичні консультанти, пов’язані з олігархами.

За словами Водолажко, наразі головна мета - скорочення можливостей відмивання грошей шляхом реформування систем збору та аналізу руху валюти.

Якщо вони (росіяни - ред.) матимуть певний вплив у нашій індустрії азартних ігор чи іншій індустрії, звичайно, це допоможе їм убити нас. Ви знаєте, я вважаю, що зараз для кожного державного службовця і для кожного громадянина України стоїть завдання боротися з впливом Росії, тому що будь-яка можливість для них заробити гроші або отримати вплив робить їх сильнішими, - пояснила вона.

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