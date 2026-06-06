"Тисячовесна". Зеленский объявил о миллиардных инвестициях в развитие культуры

6 июня глава государства Владимир Зеленский заявил о запуске первой полноформатной программы поддержки украинской культуры, которая получила символическое название "Тисячовесна". Она предусматривает выделение миллиардов гривен на создание культурного продукта.

Программа "Тисячовесна" — что важно знать

Миллиарды гривен будут ежегодно гарантированно направляться на создание культурного продукта. Программа включает семь направлений, от фильмов, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создания контента для социальных сетей. Уже есть 1151 заявка. Рассмотрение заявок продолжается, так что будет больше. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, финальный результат будет объявлен уже 12 июня.

Зеленский также рассказал, что проекты поступают со всех уголков страны.

Что важно понимать, около 17% из них — дебютные.

2026 год — стартовый для этой программы, а это значит, что в дальнейшем поддержка украинской культуры будет только усиливаться.