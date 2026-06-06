"Тисячовесна". Зеленский объявил о миллиардных инвестициях в развитие культуры

6 июня глава государства Владимир Зеленский заявил о запуске первой полноформатной программы поддержки украинской культуры, которая получила символическое название "Тисячовесна". Она предусматривает выделение миллиардов гривен на создание культурного продукта.
Главные тезисы
- Новая программа охватит сразу семь культурных направлений.
- По словам президента, в будущем она будет только набирать обороты.
Программа "Тисячовесна" — что важно знать
По словам главы государства, финальный результат будет объявлен уже 12 июня.
Зеленский также рассказал, что проекты поступают со всех уголков страны.
Что важно понимать, около 17% из них — дебютные.
2026 год — стартовый для этой программы, а это значит, что в дальнейшем поддержка украинской культуры будет только усиливаться.
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