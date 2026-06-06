"Тисячовесна". Зеленский объявил о миллиардных инвестициях в развитие культуры
Категория
Культура
Дата публикации

"Тисячовесна". Зеленский объявил о миллиардных инвестициях в развитие культуры

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

6 июня глава государства Владимир Зеленский заявил о запуске первой полноформатной программы поддержки украинской культуры, которая получила символическое название "Тисячовесна". Она предусматривает выделение миллиардов гривен на создание культурного продукта.

Главные тезисы

  • Новая программа охватит сразу семь культурных направлений.
  • По словам президента, в будущем она будет только набирать обороты.

Программа "Тисячовесна" — что важно знать

Миллиарды гривен будут ежегодно гарантированно направляться на создание культурного продукта. Программа включает семь направлений, от фильмов, сериалов и анимации до музыки, перформативного и визуального искусства, а также создания контента для социальных сетей. Уже есть 1151 заявка. Рассмотрение заявок продолжается, так что будет больше.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, финальный результат будет объявлен уже 12 июня.

Зеленский также рассказал, что проекты поступают со всех уголков страны.

Что важно понимать, около 17% из них — дебютные.

2026 год — стартовый для этой программы, а это значит, что в дальнейшем поддержка украинской культуры будет только усиливаться.

Спасибо за столь активное участие в программе уже на старте. Развитие современной украинской культуры, поддержка наших авторов и проектов, создание нового украинского продукта — это важная часть нашей силы. Особо ценно видеть, что даже во время полномасштабной войны творческая энергия в Украине не угасает, — подчеркнул Зеленский.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Культура vs война. Ахтем Сеитаблаев". Смотрите премьеру документального фильма
"Культура vs война. Ахтем Сеитаблаев". Смотрите премьеру документального фильма
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Культура vs война. Сергей Жадан". Смотрите премьеру документального фильма
"Культура vs война. Сергей Жадан". Смотрите премьеру документального фильма
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Культура vs война. Тарас Компаниченко". Смотрите премьеру документального фильма
"Культура vs война. Тарас Компаниченко". Смотрите премьеру документального фильма

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?