"Тисячовесна". Зеленський оголосив про мільярдні інвестиції у розвиток культури

6 червня глава держави Володимир Зеленський заявив про запуск першої повноформатної програми підтримки української культури, яка отримала символічну назву “Тисячовесна”. Вона передбачає виділення мільярдів гривень на створення культурного продукту.
Головні тези:
- Нова програма охопить одразу сім культурних напрямів.
- За словами президента, у майбутньому вона буде лише набирати обертів.
Програма "Тисячовесна" — що важливо знати
За словами глави держави, фінальний результат буде оголошений вже 12 червня.
Зеленський також розповів, що проєкти надходять з усіх куточків країни.
Що важливо розуміти, близько 17% із них дебютні.
2026 рік — стартовий для цієї програми, а це означає, що надалі підтримка української культури буде лише посилюватися.
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