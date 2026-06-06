"Тисячовесна". Зеленський оголосив про мільярдні інвестиції у розвиток культури

Дякую за таку активну участь в програмі вже на старті. Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту — це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає, — наголосив Зеленський.