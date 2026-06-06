"Тисячовесна". Зеленський оголосив про мільярдні інвестиції у розвиток культури
Категорія
Культура
Дата публікації

"Тисячовесна". Зеленський оголосив про мільярдні інвестиції у розвиток культури

Володимир Зеленський
Зеленський

6 червня глава держави Володимир Зеленський заявив про запуск першої повноформатної програми підтримки української культури, яка отримала символічну назву “Тисячовесна”. Вона передбачає виділення мільярдів гривень на створення культурного продукту. 

Головні тези:

  • Нова програма охопить одразу сім культурних напрямів.
  • За словами президента, у майбутньому вона буде лише набирати обертів.

Програма "Тисячовесна" — що важливо знати

Мільярди гривень щороку гарантовано спрямовуватимуться на створення культурного продукту. Програма охоплює сім напрямів, від фільмів, серіалів та анімації до музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж. Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, фінальний результат буде оголошений вже 12 червня.

Зеленський також розповів, що проєкти надходять з усіх куточків країни.

Що важливо розуміти, близько 17% із них дебютні.

2026 рік — стартовий для цієї програми, а це означає, що надалі підтримка української культури буде лише посилюватися.

Дякую за таку активну участь в програмі вже на старті. Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту — це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає, — наголосив Зеленський.

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Категорія
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