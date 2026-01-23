Тюлени-монахи имеют скрытый "подводный язык" — данные исследования

Ученые выяснили, что гавайские тюлени-монахи используют сложнейший набор подводных звуков для общения. Некоторые типы звуков даже не зафиксированы ранее.
Гавайские тюлени-монахи имеют свой сложный язык
В своем исследовании ученые из Института морской биологии Гавайского университета описали, как гавайские тюлени-монахи общаются между собой. Их "язык" оказался значительно сложнее, чем предполагали исследователи.
Исследователи заметили, что тюлени-монахи издают низкочастотные звуки в течение всего дня. Эти звуки появлялись повсеместно на Гавайском архипелаге, а активность звуковых сигналов была самой большой в местах с большими популяциями тюленей.
Более того, ученые выяснили, что гавайские тюлени-монахи могут связывать разные звуки вместе, образуя "комбинированные крики". Это поведение ранее не было зарегистрировано ни у одного вида ластоногих.
По словам ученых, некоторые звуки, издаваемые тюленями, имели конкретные значения. К примеру, во время поиска пищи они часто повторяли элементарный звук, известный как "скуление".
Понимание того, как общаются гавайские тюлени-монахи становится все более важным, поскольку деятельность человека повышает уровень фонового шума в океане, предупредили ученые.
