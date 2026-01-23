Тюлени-монахи имеют скрытый "подводный язык" — данные исследования
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Тюлени-монахи имеют скрытый "подводный язык" — данные исследования

тюлень
Читати українською
Источник:  SciTechDaily

Ученые выяснили, что гавайские тюлени-монахи используют сложнейший набор подводных звуков для общения. Некоторые типы звуков даже не зафиксированы ранее.

Главные тезисы

  • Гавайские тюлени-монахи используют сложный набор подводных звуков для общения, включая комбинированные крики, что ранее не наблюдалось ни у одного вида ластоногих.
  • Исследователи Института морской биологии Гавайского университета выяснили, что тюлени-монахи обладают значительно более разнообразным 'подводным языком', чем предполагалось.

Гавайские тюлени-монахи имеют свой сложный язык

В своем исследовании ученые из Института морской биологии Гавайского университета описали, как гавайские тюлени-монахи общаются между собой. Их "язык" оказался значительно сложнее, чем предполагали исследователи.

Всего ученые проанализировали тысячи часов пассивных акустических записей с мест, где живут гавайские тюлени-монахи. Они содержали 25 разных типов подводных звуков. Для сравнения, известный диапазон живущих в неволе представителей этого вида ранее включал только шесть звуков.

Исследователи заметили, что тюлени-монахи издают низкочастотные звуки в течение всего дня. Эти звуки появлялись повсеместно на Гавайском архипелаге, а активность звуковых сигналов была самой большой в местах с большими популяциями тюленей.

Более того, ученые выяснили, что гавайские тюлени-монахи могут связывать разные звуки вместе, образуя "комбинированные крики". Это поведение ранее не было зарегистрировано ни у одного вида ластоногих.

По словам ученых, некоторые звуки, издаваемые тюленями, имели конкретные значения. К примеру, во время поиска пищи они часто повторяли элементарный звук, известный как "скуление".

В издании подчеркнули, что гавайские тюлени-монахи являются единственным видом морских млекопитающих, обитающих исключительно на Гавайях. Эти животные имеют глубочайшее культурное значение.

Понимание того, как общаются гавайские тюлени-монахи становится все более важным, поскольку деятельность человека повышает уровень фонового шума в океане, предупредили ученые.

