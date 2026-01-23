Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження

тюлень
Джерело:  SciTechDaily

Вчені з'ясували, що гавайські тюлені-монахи використовують дуже складний набір підводних звуків для спілкування. Деякі типи звуків навіть не були зафіксовані раніше.

Головні тези:

  • Гавайські тюлені-монахи використовують складний набір підводних звуків для спілкування, який виявився значно складнішим, ніж думали дослідники.
  • Тюлені-монахи можуть утворювати “комбіновані крики” та поєднувати різні звуки, що раніше не було зафіксовано у жодного виду ластоногих.

Гавайські тюлені-монахи мають свою складну мову

У своєму дослідженні вчені з Інституту морської біології Гавайського університету описали те, як гавайські тюлені-монахи спілкуються між собою. Їх "мова" виявилася значно складнішою, ніж припускали дослідники.

Всього вчені проаналізували тисячі годин пасивних акустичних записів з місць, де мешкають гавайські тюлені-монахи. Вони містили 25 різних типів підводних звуків. Для порівняння, відомий діапазон голосів представників цього виду, що живуть у неволі, раніше включав тільки шість звуків.

Дослідники помітили, що тюлені-монахи видають низькочастотні звуки протягом усього дня. Ці звуки з'являлися повсюдно на Гавайському архіпелазі, а активність звукових сигналів була найбільшою в місцях з більшими популяціями тюленів.

Щобільше, вчені з'ясували, що гавайські тюлені-монахи можуть пов'язувати різні звуки разом, утворюючи "комбіновані крики". Ця поведінка раніше не була зареєстрована у жодного виду ластоногих.

За словами вчених, деякі звуки, які видавали тюлені, мали конкретні значення. Наприклад, під час пошуку їжі вони часто повторювали елементарний звук, відомий як "скуління".

У виданні підкреслили, що гавайські тюлені-монахи є єдиним видом морських ссавців, що мешкає виключно на Гаваях. Ці тварини мають глибоке культурне значення.

Розуміння того, як спілкуються гавайські тюлені-монахи, стає все більш важливим, оскільки діяльність людини підвищує рівень фонового шуму в океані, попередили вчені.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У майбутньому люди стануть схожими на качок або тюленів
У майбутньому люди стануть схожими на качок або тюленів
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Під загрозою тюлені і пінгвіни. Південна Георгія опинилася на межі катастрофи через гігантський айсберг
Під загрозою тюлені і пінгвіни. Південна Георгія опинилася на межі катастрофи через гігантський айсберг
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Учені винайшли спосіб вивчати Антарктиду за допомогою тюленів
Учені винайшли спосіб вивчати Антарктиду за допомогою тюленів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?