Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження

Вчені з'ясували, що гавайські тюлені-монахи використовують дуже складний набір підводних звуків для спілкування. Деякі типи звуків навіть не були зафіксовані раніше.

Гавайські тюлені-монахи мають свою складну мову

У своєму дослідженні вчені з Інституту морської біології Гавайського університету описали те, як гавайські тюлені-монахи спілкуються між собою. Їх "мова" виявилася значно складнішою, ніж припускали дослідники.

Всього вчені проаналізували тисячі годин пасивних акустичних записів з місць, де мешкають гавайські тюлені-монахи. Вони містили 25 різних типів підводних звуків. Для порівняння, відомий діапазон голосів представників цього виду, що живуть у неволі, раніше включав тільки шість звуків. Поширити

Дослідники помітили, що тюлені-монахи видають низькочастотні звуки протягом усього дня. Ці звуки з'являлися повсюдно на Гавайському архіпелазі, а активність звукових сигналів була найбільшою в місцях з більшими популяціями тюленів.

Щобільше, вчені з'ясували, що гавайські тюлені-монахи можуть пов'язувати різні звуки разом, утворюючи "комбіновані крики". Ця поведінка раніше не була зареєстрована у жодного виду ластоногих.

За словами вчених, деякі звуки, які видавали тюлені, мали конкретні значення. Наприклад, під час пошуку їжі вони часто повторювали елементарний звук, відомий як "скуління".

У виданні підкреслили, що гавайські тюлені-монахи є єдиним видом морських ссавців, що мешкає виключно на Гаваях. Ці тварини мають глибоке культурне значення. Поширити

Розуміння того, як спілкуються гавайські тюлені-монахи, стає все більш важливим, оскільки діяльність людини підвищує рівень фонового шуму в океані, попередили вчені.