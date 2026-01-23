Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження

Вчені з'ясували, що гавайські тюлені-монахи використовують дуже складний набір підводних звуків для спілкування. Деякі типи звуків навіть не були зафіксовані раніше.
Головні тези:
- Гавайські тюлені-монахи використовують складний набір підводних звуків для спілкування, який виявився значно складнішим, ніж думали дослідники.
- Тюлені-монахи можуть утворювати “комбіновані крики” та поєднувати різні звуки, що раніше не було зафіксовано у жодного виду ластоногих.
Гавайські тюлені-монахи мають свою складну мову
У своєму дослідженні вчені з Інституту морської біології Гавайського університету описали те, як гавайські тюлені-монахи спілкуються між собою. Їх "мова" виявилася значно складнішою, ніж припускали дослідники.
Дослідники помітили, що тюлені-монахи видають низькочастотні звуки протягом усього дня. Ці звуки з'являлися повсюдно на Гавайському архіпелазі, а активність звукових сигналів була найбільшою в місцях з більшими популяціями тюленів.
Щобільше, вчені з'ясували, що гавайські тюлені-монахи можуть пов'язувати різні звуки разом, утворюючи "комбіновані крики". Ця поведінка раніше не була зареєстрована у жодного виду ластоногих.
За словами вчених, деякі звуки, які видавали тюлені, мали конкретні значення. Наприклад, під час пошуку їжі вони часто повторювали елементарний звук, відомий як "скуління".
Розуміння того, як спілкуються гавайські тюлені-монахи, стає все більш важливим, оскільки діяльність людини підвищує рівень фонового шуму в океані, попередили вчені.
