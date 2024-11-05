Toyota представила свое первое воздушное такси
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Toyota представила свое первое воздушное такси

Первое летающее такси от Toyota
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Источник:  Interesting Engineering

Японская автомобильная корпорация Toyota совместно с американской компанией Joby Aviation представила свою первую разработку воздушного такси.

Главные тезисы

  • Первое воздушное такси Toyota, разработанное совместно с Joby Aviation, способно перевозить до четырех пассажиров со скоростью более 321 км/ч.
  • Электрическое такси имеет низкий уровень шума и отсутствие вредных выбросов, что способствует уменьшению транспортных проблем и влияния на окружающую среду.
  • Инновационные транспортные решения, такие как воздушные такси и роботакси, могут эффективно решить проблемы пробок и негативного воздействия на окружающую среду как в Японии, так и по всему миру.
  • Полет первого воздушного такси Toyota провели с демонстрацией низкого уровня шума и результативности сотрудничества с Joby Aviation.
  • Toyota и Joby Aviation стремятся уменьшить пробки на дорогах, минимизировать влияние на окружающую среду и предложить инновационные транспортные решения для городских и сельских регионов.

Что известно о первом воздушном такси Toyota

По информации журналистов портала, первый полет такси состоялся в понедельник, 4 ноября, в техническом центре Toyota в японском городе Шидзуока.

Полет провели у горы Фудзи, продемонстрировав низкий уровень шума и эффективный результат семилетнего сотрудничества между Toyota и Joby Aviation.

Электрическое воздушное такси Joby способно помимо водителя вместить еще четырех пассажиров со скоростью более 321 км/ч.

Это такси объединяет скорость и отсутствие вредных выбросов, а также низкую долю шума.

Новая услуга мобильности — уменьшить пробки на дорогах, минимизировать влияние на окружающую среду и обеспечить транспортные решения для городских и сельских регионов.

Полет нового такси демонстрирует потенциал для решения различных транспортных проблем в Японии и во всем мире.

Что известно о первом роботокси от Tesla

CEO-директор компании Tesla, миллиардер Илон Маск презентовал долгожданное такси Cybercabs, имеющее полноценное автономное управление.

Автомобиль имеет две двери, которые поднимаются в гору. Это автомобиль не имеет обычного руля, педалей.

Маск прибыл на саму презентацию на Cybercabs. По его словам, производство этих автомобилей должно начаться уже в 2026 году.

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