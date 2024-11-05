Японська автомобільна корпорація Toyota спільно з американською компанією Joby Aviation презентувала свою першу розробку повітряного таксі.

Що відомо про перше повітряне таксі Toyota

За інформацією журналістів порталу, перший політ таксі відбувся у понеділок, 4 листопада, в технічному центрі Toyota в японському місті Шідзуока.

Політ провели поблизу гори Фудзі, продемонструвавши низький рівень шуму та ефективний результат семирічної співпраці між Toyota та Joby Aviation.

Електричне повітряне таксі Joby здатне окрім водія вмістити ще чотирьох пасажирів зі швидкістю у понад 321 км/год.

Це таксі поєднує у собі швидкість та відсутність шкідливих викидів, а також низьку частку шуму.

Нова послуга мобільності має на меті зменшити затори на дорогах, мінімізувати вплив на навколишнє середовище і забезпечити транспортні рішення для міських і сільських регіонів.

Політ нового таксі демонструє потенціал для вирішення різних транспортних проблем в Японії та в усьому світі.

Що відомо про перше роботаксі від Tesla

CEO-директор компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск презентував довгоочікуване таксі Cybercabs, яке має повноцінне автономне управління.

Автівка має двоє дверей, які підіймаються у гору. Це автомобіль не має звичного керма, педалей.

Маск прибув на саму презентацію на Cybercabs. За його словами, виробництво цих автівок має розпочатись вже у 2026 році.