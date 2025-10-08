Трое учёных стали лауреатами Нобелевки-2025 по химии за разработку металлоорганических каркасов

Нобелевский комитет 8 октября объявил лауреатов премии по химии. Ими стали японский ученый Сусуму Китагава, британец Ричард Робсон и американец Омар Ягхи.

Нобелевская премия 2025 года по химии: известные лауреаты

Ученые признаны победителями награды в области химии "за разработку металлоорганических каркасов".

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 создали новые молекулярные конструкции с большими полостями, через которые могут проходить газы и другие вещества. Поделиться

Эти конструкции называются металлоорганическими каркасами (MOF). Их можно использовать для получения воды из воздуха, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или ускорения химических реакций.

Три ученых разработали новую форму молекулярной архитектуры: в ней ионы металлов являются "строительными блоками", которые соединяются с длинными органическими молекулами. Вместе они образуют кристаллы с большими полостями.

Такие материалы можно настраивать — изменяя их компоненты, химики могут создавать MOF, которые улавливают определенные вещества, проводят электричество или стимулируют реакции.

Начало исследований положил Ричард Робсон в 1989 году. Он соединил ионы меди с особыми молекулами, создав кристалл, похожий на бриллиант, но с большим количеством полостей. Его открытие стало прорывом, хотя материал оказался неустойчивым.

Позже Сусуму Китагава и Омар Ягхи усовершенствовали этот метод.

В 1990-2000-х годах они показали, что такие конструкции могут быть гибкими, стабильными и управляемыми, то есть их можно создавать с нужными свойствами.

С этого времени химики создали десятки тысяч видов MOF. Их можно использовать для решения важных проблем. Например: очистка воды от вредных веществ, разложение остатков лекарства в природе, улавливание углекислого газа или получение воды даже в пустыне. Поделиться

Нобелевская премия по химии — это самое престижное признание в мире химических наук. Выдвижение кандидатов происходит через Нобелевский комитет по химии, тщательно оценивающий научные достижения претендентов.

Эта награда входит в число пяти классических премий, начатых в конце XIX века по завещанию Альфреда Нобеля — изобретателя динамита, промышленника и благотворителя.

Для самого Нобеля химия являлась ключевой сферой деятельности. Именно благодаря глубоким знаниям в этой области он создавал свои изобретения и усовершенствовал технологические процессы. Поэтому не случайно в своем завещании он отдельно выделил химию как одну из важнейших наук, достойных своей премии.