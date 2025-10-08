Трое учёных стали лауреатами Нобелевки-2025 по химии за разработку металлоорганических каркасов

Нобелевский комитет 8 октября объявил лауреатов премии по химии. Ими стали японский ученый Сусуму Китагава, британец Ричард Робсон и американец Омар Ягхи.
Главные тезисы
- Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 создали металлоорганические каркасы (MOF) с большими полостями для прохождения газов и других веществ.
- MOF могут быть использованы для очистки воды, разложения лекарства в природе, улавливания углекислого газа и получения воды в условиях пустыни.
- Три ученых разработали новую форму молекулярной архитектуры, соединив ионы металлов с органическими молекулами, образуя кристаллы с большими полостями.
Нобелевская премия 2025 года по химии: известные лауреаты
Ученые признаны победителями награды в области химии "за разработку металлоорганических каркасов".
Эти конструкции называются металлоорганическими каркасами (MOF). Их можно использовать для получения воды из воздуха, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или ускорения химических реакций.
Три ученых разработали новую форму молекулярной архитектуры: в ней ионы металлов являются "строительными блоками", которые соединяются с длинными органическими молекулами. Вместе они образуют кристаллы с большими полостями.
Такие материалы можно настраивать — изменяя их компоненты, химики могут создавать MOF, которые улавливают определенные вещества, проводят электричество или стимулируют реакции.
Начало исследований положил Ричард Робсон в 1989 году. Он соединил ионы меди с особыми молекулами, создав кристалл, похожий на бриллиант, но с большим количеством полостей. Его открытие стало прорывом, хотя материал оказался неустойчивым.
Позже Сусуму Китагава и Омар Ягхи усовершенствовали этот метод.
В 1990-2000-х годах они показали, что такие конструкции могут быть гибкими, стабильными и управляемыми, то есть их можно создавать с нужными свойствами.
Нобелевская премия по химии — это самое престижное признание в мире химических наук. Выдвижение кандидатов происходит через Нобелевский комитет по химии, тщательно оценивающий научные достижения претендентов.
Эта награда входит в число пяти классических премий, начатых в конце XIX века по завещанию Альфреда Нобеля — изобретателя динамита, промышленника и благотворителя.
Для самого Нобеля химия являлась ключевой сферой деятельности. Именно благодаря глубоким знаниям в этой области он создавал свои изобретения и усовершенствовал технологические процессы. Поэтому не случайно в своем завещании он отдельно выделил химию как одну из важнейших наук, достойных своей премии.
