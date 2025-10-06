Нобелевская премия 2025 года в области физиологии и медицины — известны победители
Нобелевская премия 2025 года в области физиологии и медицины — известны победители

Источник:  Нобелевская премия

В Швеции началось вручение Нобелевской премии за 2025 год. В области физиологии и медицины ее присудили трем ученым – Мэри Э. Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи.

  • Три ученых - Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию 2025 года в области физиологии и медицины за исследования регуляторных Т-клеток.
  • Мутация в гене Foxp3, обнаруженная лауреатами, открыла новые перспективы для понимания и лечения аутоиммунных заболеваний.
  • Исследования ученых помогли развить методы лечения онкологических заболеваний и патологий иммунной системы.

Они разделят премию "за фундаментальные открытия, связанные с периферической иммунной терпимостью", сообщили на сайте Нобелевского комитета.

Лауреаты обнаружили "регуляторные Т-клетки", которые функционируют как "хранители иммунной системы" и предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм.

Их открытия имели решающее значение для нашего понимания того, как функционирует иммунная система и почему не все мы болеем серьезными аутоиммунными заболеваниями, — сказал председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

В 1995 году японский иммунолог Сакагучи открыл новый класс Т-клеток. Как отметил комитет, это открытие доказало, что иммунная система значительно сложнее, чем считалось ранее.

Американцы Мэри Э. Брунков и Фред Рамсделл продолжили исследование Сакагучи. Они объяснили, почему определенный штамм мышей был подвержен аутоиммунным заболеваниям, обнаружив у них мутацию в гене, который назвали Foxp3.

Впоследствии они доказали, что мутации в аналогичном человеческом гене являются причиной IPEX — тяжелого аутоиммунного заболевания, приводящего к атаке иммунной системой собственных тканей и органов.

В 2003 году Сакагучи связал их выводы со своим открытием 1990-х годов, доказав, что ген Foxp3 управляет развитием "регуляторных Т-клеток".

Работа этого трио научных работников стала толчком для исследований в области периферической толерантности, что помогло разработать методы лечения онкоболезней и аутоиммунных заболеваний, отметил Нобелевский комитет.

