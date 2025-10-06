Нобелівська премія 2025 року у галузі фізіології та медицини — відомі переможці

У Швеції розпочалося вручення Нобелівської премії за 2025 рік. У галузі фізіології та медицини її присудили трьом вченим — Мері Е. Брунков, Фреду Рамсделлу і Шимону Сакагучі.
Головні тези:
- Лауреати Нобелівської премії 2025 року у галузі фізіології та медицини дослідили регуляторні Т-клітини, які грають важливу роль у захисті від аутоімунних захворювань.
- Виявлення мутації в гені Foxp3 відкрило нові можливості для розуміння та лікування аутоімунних захворювань.
- Дослідження тріо вчених поклали початок розвитку методів лікування онкологічних захворювань та патологій імунної системи.
Нобелівку з фізіології та медицини отримали троє вчених
Вони розділять премію "за фундаментальні відкриття, пов'язані з периферичною імунною толерантністю", повідомили на сайті Нобелівського комітету.
Лауреати виявили "регуляторні Т-клітини", які функціонують як "охоронці імунної системи" і запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм.
Їхні відкриття мали вирішальне значення для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми хворіємо на серйозні аутоімунні захворювання, — сказав голова Нобелівського комітету Олле Кемпе.
У 1995 році японський імунолог Сакагучі відкрив новий клас Т-клітин. Як зазначив комітет, це відкриття довело, що імунна система значно складніша, ніж вважалося раніше.
Згодом вони довели, що мутації в аналогічному людському гені є причиною IPEX — важкого аутоімунного захворювання, що призводить до атаки імунною системою власних тканин та органів.
У 2003 році Сакагучі пов'язав їхні висновки зі своїм відкриттям 1990-х років, довівши, що ген Foxp3 керує розвитком "регуляторних Т-клітин".
Робота цього тріо науковців стала поштовхом для досліджень у галузі периферичної толерантності, що допомогло розробити методи лікування онкохвороб та аутоімунних захворювань, зазначив Нобелівський комітет.
