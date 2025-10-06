Нобелівська премія 2025 року у галузі фізіології та медицини — відомі переможці
Нобелівська премія 2025 року у галузі фізіології та медицини — відомі переможці

Нобелівська премія
Джерело:  Нобелівська премія

У Швеції розпочалося вручення Нобелівської премії за 2025 рік. У галузі фізіології та медицини її присудили трьом вченим — Мері Е. Брунков, Фреду Рамсделлу і Шимону Сакагучі.

Головні тези:

  • Лауреати Нобелівської премії 2025 року у галузі фізіології та медицини дослідили регуляторні Т-клітини, які грають важливу роль у захисті від аутоімунних захворювань.
  • Виявлення мутації в гені Foxp3 відкрило нові можливості для розуміння та лікування аутоімунних захворювань.
  • Дослідження тріо вчених поклали початок розвитку методів лікування онкологічних захворювань та патологій імунної системи.

Нобелівку з фізіології та медицини отримали троє вчених

Вони розділять премію "за фундаментальні відкриття, пов'язані з периферичною імунною толерантністю", повідомили на сайті Нобелівського комітету.

Лауреати виявили "регуляторні Т-клітини", які функціонують як "охоронці імунної системи" і запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм.

Їхні відкриття мали вирішальне значення для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми хворіємо на серйозні аутоімунні захворювання, — сказав голова Нобелівського комітету Олле Кемпе.

У 1995 році японський імунолог Сакагучі відкрив новий клас Т-клітин. Як зазначив комітет, це відкриття довело, що імунна система значно складніша, ніж вважалося раніше.

Лауреати Нобелівки

Американці Мері Е. Брунков та Фред Рамсделл продовжили дослідження Сакагучі. Вони пояснили, чому певний штам мишей був схильний до аутоімунних захворювань, виявивши у них мутацію в гені, який назвали Foxp3.

Згодом вони довели, що мутації в аналогічному людському гені є причиною IPEX — важкого аутоімунного захворювання, що призводить до атаки імунною системою власних тканин та органів.

У 2003 році Сакагучі пов'язав їхні висновки зі своїм відкриттям 1990-х років, довівши, що ген Foxp3 керує розвитком "регуляторних Т-клітин".

Робота цього тріо науковців стала поштовхом для досліджень у галузі периферичної толерантності, що допомогло розробити методи лікування онкохвороб та аутоімунних захворювань, зазначив Нобелівський комітет.

