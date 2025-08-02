Турция будет серийно выпускать беспилотный истребитель Kızılelma — что известно

В Турции началось серийное производство беспилотного истребителя Kızılelma разработки и производства турецкой компании Baykar. Планируется, что в следующем году он будет поставлен на вооружение в ВС Турции.

Baykar запускает в серийное производство дрон Kızılelma

Kızılelma поступил в серийное производство. Надеемся, что в следующем году он станет на вооружение. Мы продолжаем. На производственной линии сейчас шестой прототип Kızılelma, — сообщил председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар.

Он отметил, что Турция является первой страной в мире, которая массово производит БпЛА и занимает 65% мирового рынка.

Истребитель Kızılelma — беспилотный, поэтому вы можете легко рисковать ими… Раньше БПЛА были разведывательными машинами, но их превратили в боевые машины. Они нейтрализовали самое большое количество боевых машин и военной техники. Bayraktar TB2 достиг этого. Поделиться

По словам председателя совета директоров Baykar, будущее авиации заключается в умных, роботизированных летающих роями дронах и в беспилотных истребителях.