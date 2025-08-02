Турция будет серийно выпускать беспилотный истребитель Kızılelma — что известно

В Турции началось серийное производство беспилотного истребителя Kızılelma разработки и производства турецкой компании Baykar. Планируется, что в следующем году он будет поставлен на вооружение в ВС Турции.
Главные тезисы
- Турция начала серийное производство беспилотного истребителя Kızılelma от компании Baykar.
- Беспилотные истребители доказали свою эффективность в нейтрализации боевой техники, подтверждая перспективность данной технологии.
- Турция является мировым лидером по массовому производству беспилотных летательных аппаратов, удерживая до 65% рынка.
Baykar запускает в серийное производство дрон Kızılelma
Kızılelma поступил в серийное производство. Надеемся, что в следующем году он станет на вооружение. Мы продолжаем. На производственной линии сейчас шестой прототип Kızılelma, — сообщил председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар.
Он отметил, что Турция является первой страной в мире, которая массово производит БпЛА и занимает 65% мирового рынка.
По словам председателя совета директоров Baykar, будущее авиации заключается в умных, роботизированных летающих роями дронах и в беспилотных истребителях.
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