Турция будет серийно выпускать беспилотный истребитель Kızılelma — что известно
Категория
Мир
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Турция будет серийно выпускать беспилотный истребитель Kızılelma — что известно

Kızılelma
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Источник:  CNN Türk

В Турции началось серийное производство беспилотного истребителя Kızılelma разработки и производства турецкой компании Baykar. Планируется, что в следующем году он будет поставлен на вооружение в ВС Турции.

Главные тезисы

  • Турция начала серийное производство беспилотного истребителя Kızılelma от компании Baykar.
  • Беспилотные истребители доказали свою эффективность в нейтрализации боевой техники, подтверждая перспективность данной технологии.
  • Турция является мировым лидером по массовому производству беспилотных летательных аппаратов, удерживая до 65% рынка.

Baykar запускает в серийное производство дрон Kızılelma

Kızılelma поступил в серийное производство. Надеемся, что в следующем году он станет на вооружение. Мы продолжаем. На производственной линии сейчас шестой прототип Kızılelma, — сообщил председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар.

Он отметил, что Турция является первой страной в мире, которая массово производит БпЛА и занимает 65% мирового рынка.

Истребитель Kızılelma — беспилотный, поэтому вы можете легко рисковать ими… Раньше БПЛА были разведывательными машинами, но их превратили в боевые машины. Они нейтрализовали самое большое количество боевых машин и военной техники. Bayraktar TB2 достиг этого.

По словам председателя совета директоров Baykar, будущее авиации заключается в умных, роботизированных летающих роями дронах и в беспилотных истребителях.

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