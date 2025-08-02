Туреччина серійно випускатиме безпілотний винищувач Kızılelma — що відомо
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Туреччина серійно випускатиме безпілотний винищувач Kızılelma — що відомо

Kızılelma
Джерело:  CNN Türk

У Туреччині розпочалося серійне виробництво безпілотного винищувача Kızılelma розробки та виробництва турецької компанії Baykar. Планується, що наступного року він буде поставлений на озброєння в ЗС Туреччини.

Головні тези:

  • Серійне виробництво безпілотного винищувача Kızılelma розпочалося в Туреччині від компанії Baykar.
  • Туреччина є лідером у світі у масовому виробництві безпілотних літальних апаратів, займаючи 65% ринку.
  • Безпілотні винищувачі вже довели свою ефективність у нейтралізації бойової техніки, що свідчить про перспективність цієї технології.

Baykar запускає у серійне виробництво дрон Kızılelma

Kızılelma надійшов у серійне виробництво. Сподіваємося, що наступного року він стане на озброєння. Ми продовжуємо. На виробничій лінії зараз шостий прототип Kızılelma, — повідомив голова ради директорів Baykar Сельчук Байрактар.

Він зауважив, що Туреччина нині є першою країною у світі, яка масово виробляє БпЛА та займає 65% світового ринку.

Винищувач Kızılelma — безпілотний, тому ви можете легко ризикувати ними… Раніше БПЛА були розвідувальними машинами, але їх перетворили на бойові машини. Вони нейтралізували найбільшу кількість бойових машин та військової техніки. Bayraktar TB2 досяг цього.

За словами голови ради директорів Baykar, майбутнє авіації полягає в розумних, роботизованих дронах, що літають роями, та в безпілотних винищувачах.

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