Туреччина серійно випускатиме безпілотний винищувач Kızılelma — що відомо

У Туреччині розпочалося серійне виробництво безпілотного винищувача Kızılelma розробки та виробництва турецької компанії Baykar. Планується, що наступного року він буде поставлений на озброєння в ЗС Туреччини.
Головні тези:
- Серійне виробництво безпілотного винищувача Kızılelma розпочалося в Туреччині від компанії Baykar.
- Туреччина є лідером у світі у масовому виробництві безпілотних літальних апаратів, займаючи 65% ринку.
- Безпілотні винищувачі вже довели свою ефективність у нейтралізації бойової техніки, що свідчить про перспективність цієї технології.
Baykar запускає у серійне виробництво дрон Kızılelma
Kızılelma надійшов у серійне виробництво. Сподіваємося, що наступного року він стане на озброєння. Ми продовжуємо. На виробничій лінії зараз шостий прототип Kızılelma, — повідомив голова ради директорів Baykar Сельчук Байрактар.
Він зауважив, що Туреччина нині є першою країною у світі, яка масово виробляє БпЛА та займає 65% світового ринку.
За словами голови ради директорів Baykar, майбутнє авіації полягає в розумних, роботизованих дронах, що літають роями, та в безпілотних винищувачах.
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