Туреччина серійно випускатиме безпілотний винищувач Kızılelma — що відомо

У Туреччині розпочалося серійне виробництво безпілотного винищувача Kızılelma розробки та виробництва турецької компанії Baykar. Планується, що наступного року він буде поставлений на озброєння в ЗС Туреччини.

Baykar запускає у серійне виробництво дрон Kızılelma

Kızılelma надійшов у серійне виробництво. Сподіваємося, що наступного року він стане на озброєння. Ми продовжуємо. На виробничій лінії зараз шостий прототип Kızılelma, — повідомив голова ради директорів Baykar Сельчук Байрактар.

Він зауважив, що Туреччина нині є першою країною у світі, яка масово виробляє БпЛА та займає 65% світового ринку.

Винищувач Kızılelma — безпілотний, тому ви можете легко ризикувати ними… Раніше БПЛА були розвідувальними машинами, але їх перетворили на бойові машини. Вони нейтралізували найбільшу кількість бойових машин та військової техніки. Bayraktar TB2 досяг цього. Поширити

За словами голови ради директорів Baykar, майбутнє авіації полягає в розумних, роботизованих дронах, що літають роями, та в безпілотних винищувачах.