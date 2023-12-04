Турецкая лира обрушилась до нового исторического минимума
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Экономика
Дата публикации

Турецкая лира обрушилась до нового исторического минимума

лира
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Источник:  online.ua

Турецкая лира упала до нового исторического минимума в начале торгов понедельника, 4 декабря. Курс доллара к турецкой лире (USD/TRY) вырос на 0,79%, достигнув отметки 29,1292 лиры, свидетельствуют данные международного рынка Forex.

Что известно о падении лиры

Резкий скачок произошел в 02:05 МСК, однако уже через две минуты доллар снова вернулся к отметкам ниже 29 лир (28,9406).

Турецкая валюта отыграла часть потерь на фоне выхода новых данных по инфляции в Турции. Годовая инфляция потребительских цен в Турции в ноябре составила 61,98% после 61,36% в октябре, свидетельствуют данные государственного статистического агентства страны. Показатель поднялся до максимума за 11 месяцев, но оказался лучше прогнозного. Опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали, что показатель будет составлять 62,6%.

Лучше ожидания оказался и месячный показатель. По итогам прошлого месяца он составил 3,28% против прогноза 3,9% и октябрьского значения 3,43%.

За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой лире вырос примерно на 55%. Шесть повышения процентных ставок Центральным банком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту.

Курс рубля продолжает падать

По итогам начала торгов курс доллара составил 97,51 руб./1 доллар, что на 11,25 коп. больше до уровня предварительного закрытия торгов.

Причем, доллар оказался выше уровня действующего официального курса на 22,35 коп.

В то же время пропагандистские СМИ сообщают, что "рубль стабилен в ожидании заметных стимулов к движению".

Согласно комментариям, инвесторы заняли выжидательную позицию, изучая решение властей РФ ввести для ряда крупнейших экспортеров обязательную продажу валютной выручки и новостей на эту тему.

Кроме того, участники валютного рынка якобы ожидают заявлений президента РФ Путина, который 17 октября участвует в форуме "Один пояс – один путь" в Китае.

В то же время, стало также известно, что правительство РФ, вероятно, планирует расширить валютные ограничения также и на зарубежных "дочек" экспортеров.

16 октября минфин предложил обязать экспортеров представлять в Банк России консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах - то есть с учетом всех дочерних структур, в том числе зарубежных.

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